Botafogo busca empate com Cruzeiro, mas não consegue classificação à Libertadores

Em jogo válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro, Botafogo e Cruzeiro se enfrentaram na tarde deste domingo (3), no Rio de Janeiro. O time alvinegro precisava vencer para disputar a Copa Libertadores de 2018, mas apenas empatou em 2 a 2 com a Raposa.

O Fogão ficou em vantagem aos 25 minutos do primeiro tempo. Brenner aproveitou cruzamento de Leo Valencia e, de cabeça, abriu o marcador. A equipe mineira empatou ainda na etapa inicial. Thiago Neves recebeu uma "assistência de bicicleta" de Arrascaeta e estufou as redes.

Logo no retorno do segundo tempo, a Raposa chegou à virada. Arrascaeta tabelou com Thiago Neves, Lindoso não conseguiu rechaçar e o camisa 10 uruguaio guardou. Porém, os donos da casa alcançaram a igualdade. Ezequiel saiu do banco para marcar. O atacante driblou Bryan e arrematou no canto do goleiro Rafael.

Com o empate, o Botafogo encerra o Brasileirão na décima colocação, com 53 pontos. As vitórias de Chapecoense e Atlético-MG fizeram os cariocas perderem duas posições na tabela de classificação. Já o Cruzeiro fica com 57 pontos, no quinto lugar.

Confira o lance a lance do jogo:

FIM DE JOGO NA ARENA INDEPÊNDENCIA! Atlético-MG vence o Grêmio por 4 a 3. Resultado tira, definitivamente, o Botafogo da Libertadores 2018.

"Sabemos que o torcedor tem que reclamar, mas hoje tentamos bastante fazer o gol. Fizemos um ano desgastante. Estamos conscientes que demos tudo. Demos todas as nossas forças. Não deu. Estou orgulhoso dos meus companheiros. Agora é focar no ano que vem", Gatito Fernández.

Botafogo de olho no jogo entre Atlético-MG x Grêmio. Jogo teve paralisação por falta de energia. Caso Tricolor gaúcho consiga empatar, o Botafogo fica na 9ª colocação e aguarda Flamengo na Copa Sul Americana.

Jogadores do Botafogo são vaiados na saída de campo.

GOOOOOOL DO ATLÉTICO-MG! Otero vira o jogo para o Galo e deixa o Botafogo na 10ª colocação!

GOOOOOOL DA CHAPECOENSE! Túlio de Melo marco o gol e manda o Botafogo para a 9ª colocação!

Torcida do Botafogo em silêncio aguardando o término da rodada no Nilton Santos.

90+4' FIM DE JOGO NO NILTON SANTOS!

90+4' Defesa do Cruzeiro afasta o perigo...e tá sem goleiro!

90+4' Gatito na área!

90+3' Arnaldo cruza e defsa manda para escanteio.

90+2' Leo Valencia cruza para a área e Rafael afasta, na sequência goleiro sofre a falta.

90' Leo Valencia cobra falta e Rafael defende!

90' QUATRO MINUTOS DE ACRÉSCIMOS!

89' CARTÃO AMARELO PARA ARRASCAETA, por falta em Valencia.

89' FALTA PARA O BOTAFOGO. Boa chance para a equipe carioca.

86' Após dividada de Ezequiel e Bryan, a bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta para Rafael.

85' Recomeça a partida.

83' Jogo paralisado. Dudu Cearense caí no gramado sentido caimbras.

PÚBLICO E RENDA: Público pagante: 18.354. Público presente: 20.636. Renda total: R$ 256.700,00.

79' Cruzeiro opta por se defender após ficar com um a menos em campo.

79' Com a saída de Digão, Henrique é quem faz a função de zagueiro nesse momento.

79' Arrascaeta recebe a bola e é parado com falta no meio de campo.

75' EXPULSO! Rafinha faz a falta, recebe cartão amarelo, continuou reclamando com o árbitro e foi expluso de campo.

SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO! SAI: BRENNER. ENTRA: VINÍCIUS TANQUE.

SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO! SAI: DIGÃO. ENTRA: ARIEL CABRAL.

SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO! SAI: GUILHERME. ENTRA: MARCOS VINÍCIUS.

68' Segundo jogo de Ezequiel como profissional. Jovem de 19 anos marca seu primeiro gol.

68' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO, EZEQUIEL! Ezequiel recebe passe de Brenner, tira Bryan da jogada e finaliza no canto de Rafael para empatar a partida.

67' Alisson recebe dentro da área e é derrubado, mas assistênte já marcava impedimento.

65' Guilherme é atingido por Lucas Romero, que recebe cartão amarelo.

SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO! SAI: THIAGO NEVES. ENTRA: ALISSON.

61' NA TRAVE! Brenner recebe bom passe e busca a finalização. A bola acaba tocando travessão do goleiro Rafael.

60' RAFAEEEEEL! Após cobrança de falta a bola sobrou com Dudu Cearense que cabeceia para boa defesa do goleiro.

58' CARTÃO AMARELO PARA HENRIQUE. Jogador é punido após derrubar Leo Valencia.

SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO! SAI: RODRIGO LINDOSO. ENTRA: EZEQUIEL

55' Após rebote a bola sobra com Rafinha que finaliza. A bola passa junto a trave de Gatito.

54' Tentativa de lançamento para Brenner, mas a bola fica com Digão.

52' RAFAEL! Guilherme chutou de perna direita e goleiro fez a defesa.

50' Torcida do Botafogo começa a perder a paciência com o time e pede #Raça. Botafogo vai chegando no 5º jogo sem vitória no Brasileirão.

49' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO, ARRASCAETA! Após passe dentro da área, o uruguaio faz tabela com Thiago Neves, Lindoso tenta afastar de deixa a bola nos pés do camisa 10, que só empurra para o fundo das redes. É a virada do Cruzeiro!

47' Brenner recebe bom passe, mas comete falta na dividida com Digão.

45' AGORA SIM, RECOMEÇA A PARTIDA NO RIO DE JANEIRO!

INTERVALO | Assim como na primeira etapa, árbitro aguarda autorização da CBF para dar início no segundo tempo. Muita coisa em jogo na rodada.

INTERVALO | Cruzeiro também em campo! Time mineiro também não fez alterações.

INTERVALO | SEM MUDANÇAS! Botafogo de volta no gramado.

INTERVALO | "Precisamos da vitória. Eles já estão classificados (para a Libertadores). Temos que estar com a cabeça boa e buscar a vitória", Brenner.

INTERVALO | "Tomamos um gol de bobeira, mas estamos bem", Thiago Neves.

INTERVALO | Joel Carli leva cartão amarelo por reclamação após o término do primeiro tempo!

INTERVALO | Jogadores do Botafogo reclamam de pênalti no fim do primeiro tempo!

45+2' FIM DE JOGO NO PRIMEIRO TEMPO! BOTAFOGO 1 X 1 CRUZEIRO!

45' DOIS MINUTOS DE ACRÉSCIMOS NA PRIMEIRA ETAPA!

43' Bryan recebe passe de Rafinha e tenta cruzar, zaga do Botafogo afasta o perigo. Na sequência Lucas Silva arriscou de longe, mas mandou para fora.

41' Thiago Neves recebe cartão amarelo após cometer falta em Guilherme!

37' THIAGO NEVES marcou o seu 17º gol na temporada e é o artihleiro da Raposa no ano.

37' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO, THIAGO NEVES! Lucas Romero faz a jogada e cruza para a área. Arrascaeta tenta finalizar de bicicleta e acaba dando passe para Thiago Neves, que empurrou para o fundo das redes deixando tudo igual no placar.

35' Bryan tenta finalizar. mas acaba mandando a bola por cima.

32' Murilo torceu o tornozelo esquerdo.

SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO! SAI: MURILO. ENTRA:ARTHUR.

30' DEFENDE RAFAEL! Dudu Cearence desvia cobrança de escanteio e Igor Rabello cabeceia para o gol. Rafael fez grande defesa.

30' Após jogada de Guilherme, Bryan manda a bola para escanteio.

28' Joel Carli afasta a cobrança de Robinho.

27' FALTA PARA O CRUZEIRO!

25' Botafogo leva a melhor na disputa aérea!

25' BRENNER marca o seu 6º gol com a camisa do Botafogo. Centroavante já disputou 19 partidas pelo clube carioca.

25' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO, BRENNER! Leo Valencia cruza para a área novamente e encontra Brenner que toca de cabeça para abrir o placar para o time da casa!

24' Thiago Neves tenta tabela com Bryan, mas jogada não da certo.

24' Lucas Silva de volta no gramado.

22' Lucas Silva fica caído no gramado e vai receber atendimento.

21' Brenner recebe bom passe de Guilherme dentro da área e busca a finalização, mas manda a bola para fora.

20' CONTRA-ATAQUE! Robinho fez a jogada de contra-ataque e tentou passar para Arrascaeta, mas Arnaldo fez o corte.

19' Thiago Neves cobra escanteio direto para fora!

17' QUASE! Arnaldo levanta a bola na área e Victpr Luis chega para cabecear, ,as a bola passou por cima do gol.

13' Valencia cobra a falta e Dudu Cearense cabeceia para o gol. Rafael encaixa, mas árbitro já marcava o impedimento.

12' Henrique comete falta em Arnaldo. Lance pode levar perigo ao Cruzeiro!

12' Leo Valencia cobra lateral na área e Lindoso tenta finalizar de primeira, mas manda a bola muito por cima da meta de Rafael.

9' Leo Valencia cobra a falta na área e Bryan afasta o perigo.

8' Leo Valencia recebe falta de Bryan. Chance para o Botafogo levantar a bola na área.

8' Lucas Romero! Após tabela com Thiago Nevez, o atleta argentino ficou de frente e buscou a finalização, mas mandou para fora.

5' Thiago Neves cobra escanteio e encontra Murilo que cabeceia para a primeira defesa de Gatito Fernández. Árbitro já marcava falta de ataque.

3' Brayn tenta cruzar a bola na área, mas a defesa do Fogão afasta o perigo.

2' Time do Cruzeiro está bem fechado, Botafogo troca passes no campo defensivo.

0' Henrique avançava pelo meio de campo e foi parado com falta. A primeira do jogo.

0' COMEÇA A PARTIDA NO NILTON SANTOS! Saída de bola para o time da casa.

17:00 | Leandro Bizzio Marinho, árbitro do jogo, aguarda instruções da CBF para autorizar o início da partida. Jogos da última rodada devem iniciar no mesmo horário.

16:59 | Falando da responsabilidade do jogo de hoje, Mano Menezes declarou o seguinte: "Com o Cruzeiro. Só com o Cruzeiro".

16:59 | "A pressão é o ano todo, a vida toda. Agora é ter tranquilidade e colocar em campo tudo aquilo que treinamos, em busca da vaga à Libertadores", Jair Ventura.

16:54 | "O meu sangue ferve por você", canta o torcedor do Fogão!

16:53 | Equipes em campo para a execução do Hino Nacional Brasileiro!

16:31 | Torcida do Botafogo cobra Raça do time durante o aquecimento.

16:30 | Botafogo indo para o aquecimento neste momento!

16:25 | Desfalques do Cruzeiro: Fábio, Ezequiel, Léo, Diogo Barbosa, Hudson e Rafael Sobis. Atletas nem viajaram com o restante da delegação

Botafogo recebe Cruzeiro no Nilton Santos para garantir vaga na Libertadores.

