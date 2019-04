Grêmio recebe Brasil de Pelotas na Arena buscando deixar lanterna do Gauchão

PARTIDA VÁLIDA PELA 7ª RODADA DO CAMPEONATO GAÚCHO, SENDO DISPUTADA NA ARENA DO GRÊMIO, EM PORTO ALEGRE/RS

INCIDENCIAS : PARTIDA VÁLIDA PELA 7ª RODADA DO CAMPEONATO GAÚCHO, SENDO DISPUTADA NA ARENA DO GRÊMIO, EM PORTO ALEGRE/RS

Grêmio e Brasil de Pelotas entram em campo nesta quarta-feira (7) em partida antecipada da 7ª rodada do Campeonato Gaúcho. O duelo está marcado para 21h45 na Arena do Grêmio, onde diante de sua torcida o tricolor busca a primeira vitória na competição para somar pontos e deixar a zona do rebaixamento. O Xavante, por sua vez, segundo colocado, busca a liderança do campeonato.

Com apenas um ponto somado, o Grêmio vai em busca da recuperação nesta quarta-feira. Após a última rodada, o time caiu para a lanterna do Gauchão. E na tentativa de conquistar o primeiro triunfo na competição, o técnico Renato Portaluppi deve escalar time titular, tendo a formação da equipe com base no time que entrou em campo no último sábado, na derrota para o Cruzeiro.

Duas dúvidas, no entanto, estão ligadas a escalação da equipe gremista. O meia Cícero não participou do treino na segunda-feira e era dúvida. O atacante Jael, que podia se o provável substituto de Cícero, está se recuperando de uma pancada no joelho sofrida no jogo treino diante do Ypiranga-RS. No entanto, no último treinamento de preparação antes da partida, os dois atletas treinaram normalmente e devem estar á disposição.

Assim, o Grêmio dever ir à campo com: Marcelo Grohe, Madson, Geromel, Kannemann, Bruno Cortez, Jailson, Maicon, Léo Moura, Luan, Everton, Cícero (Jael).

Além do apoio do torcedor, o Grêmio tem a seu favor o retrospecto positivo como mandante diante do Brasil-RS. Ao todo, as duas equipes já se enfrentaram 113 vezes, destas, o Tricolor de Porto Alegre venceu em 45 oportunidades, empatou em 15 e foi derrotado em 9, somando um aproveitamento de 72,5%. Na última partida na Arena do Grêmio, em abril de 2016, o Grêmio venceu o duelo pelo placar de 4 a 1.

Técnico Clemer terá ausência da zaga titular

Depois da vitória sobre o Internacional no último domingo, o time pelotense chega à Porto Alegre na vice-liderança do campeonato, empatado nos mesmos 13 pontos do líder Caxias, ficando atrás por conta do critério de gols pró.

Para este confronto, o comandante Clemer terá de fazer alterações na equipe. Por conta dos cartões recebidos na última partida, o técnico não poderá contar com a sua zaga titular, responsável por uma das melhores defesas do Gauchão, que sofreu apenas um gol. O zagueiro Leandro Camilo cumprirá suspensão pela expulsão, enquanto Héverton está fora por conta do terceiro cartão amarelo. As vagas deixa por eles deverão ser supridas com as entradas de Rafael Dumas e Gustavo Bastos.



Durante a semana, outra preocupação também estava na rotina da equipe. O volante Itaqui, que é um dos destaques da equipe, sofre de dores crônicas por conta de uma hérnia inguinal. Segundo o médico Leandro Reckers, o procedimento em relação ao jogador seguirá sendo o mesmo adotado para o jogo passado. “A conduta é a mesma que estava sendo realizada. O jogador está hoje (segunda) sem dor, então não quer operar. Vamos seguindo com o reforço muscular”, declarou.

A notícia boa para Clemer é a volta do lateral-esquerdo Artur e dos meias Mossoró e Alisson Farias, que por conta do vínculo contratual com o Inter, não puderam atuar no último jogo.



Com isso, a escalação do Brasil-RS deve ser formada por: Marcelo Pitol; Eder Sciola, Rafael Dumas, Gustavo Bastos e Artur; Leandro Leite e Itaqui; Mossoró, Toty e Alisson Farias; Luiz Eduardo.

Promoção de ingresso para a torcida gremista

Para os torcedores que quiserem acompanhar a partida, os ingressos estão disponíveis a venda no site arenapoa e também nas bilheterias da Arena até às 22h30 da quarta-feira, dia do jogo.

As promoções para partida são para os acompanhantes de sócios cadeira, que poderão adquirir seu ingresso a R$20 para o setor do sócio (exceto arquibancada Norte, torcida visitante e camarotes).

Crianças de 03 a 11 anos, acompanhadas pelo responsável, pagam somente R$10 em todos os setores, exceto arquibancada Norte, torcida visitante e camarote. Os camarotes compartilhados também estão com valores promocionais a partir de R$200 por pessoa.

O Grêmio alerta aos torcedores que é necessário o cadastramento biométrico para aqueles que quiserem assistir o confronto na Arquibancada Norte (setor Geral).

A torcida Xavante pode fazer a aquisição das entradas exclusivamente na Bilheteria Sul da Arena do Grêmio. Os ingressos custam 60 reais.