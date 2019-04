Com time alternativo, Náutico faz dever de casa e vence Flamengo de Arcoverde

Sob os poucos olhares dos atentos 1140 torcedores presentes na Arena de Pernambuco nesta segunda-feira (26), Náutico venceu o Flamengo de Arcoverde em jogo de bom volume dos alvirrubros, mas sem grande futebol. O destaque ficou com os jovens da base alvirrubra que acabaram fazendo a diferença em boas jogadas.

Apesar da atmosfera melancólica, os comandados de Roberto Fernandes tiveram as principais chances criadas no primeiro tempo. Os lances que levaram perigo à meta do goleiro Alex quase sempre saíram dos pés de Junior Timbó, Robinho e Luiz Henrique. Mas foi o Flamengo quem deu o primeiro chute, aos sete minutos, com Jorge, de fora da área.

Dois minutos após a chegada rubronegra, o volante Mardley fez falta, em contra-ataque do Timbu puxado por Luiz Henrique, e recebeu cartão amarelo. Aos 11, Robinho fez boa jogada pelo lado direito do campo e cruzou conseguindo um escanteio. Na batida de Timbó, Willian Gaúcho finalizou sem grandes sustos para o time de Arcoverde.

De novo na bola parada Junior Timbó levou perigo. Após Luiz Henrique ser derrubado na entrada da área, o Camisa 10 alvirrubro bateu boa falta no travessão de Alex.

O jogo ficou burocrático, com chegadas de ambas as equipes mas sem levar risco às metas adversárias.

No minuto 33, uma curiosidade: o primeiro toque na bola do atacante Daniel Bueno, em chute fraco para fora.

Depois do time rubronegro perder a bola em lance de ataque aos 34 minutos, Robinho fez uma jogada espetacular. O atacante alvirrubro pegou a bola no campo de defesa, saiu costurando a marcação da equipe flamenguista, driblou três jogadores e finalizou com muito perigo na saída do goleiro.

A resposta do Flamengo de Arcoverde veio aos 38, em cobrança de escanteio, Marlon finalizou bem em chute que passou perto do travessão alvirrubro.

Estrela de Odilávio brilha e atacante dá vitória ao Timbu

O segundo tempo começou mais dinâmico. Logo aos três minutos Daniel bueno tocou a bola para Robinho que fez bom giro na entrada da área e chutou cruzado no canto assustando o técnico Alexandre Lima. O goleiro flamenguista conseguiu dar um toque na bola, que ainda raspou na trave.

Essa participação foi o adeus de Daniel Bueno na partida. Com apenas cinco minutos da segunda etapa, técnico Roberto Fernandes sacou o centroavante para colocar o atacante Odilávio, visando maior mobilidade no ataque.

Quem também saiu logo em seguida foi o atacante Rafael Assis que, mais uma vez, não conseguiu repetir boa atuação da sua estréia contra o Salgueiro. O também atacante Rogerinho entrou no seu lugar.

Aos 14 minutos Robinho, de novo ele, partiu driblando em velocidade pelo lado esquerdo e sofreu falta. Timbó cruzou e Camacho desviou, quase abrindo o marcador para a equipe da Rosa e Silva.

O Náutico continuava tentando chegar pelos lados do campo usando a velocidade de seus ponteiros ou com as finalizações de Junior Timbó de fora da área, no entanto, não vinha conseguindo ser efetivo. Já a equipe do Flamengo tentava encaixar alguns contra ataques mas esbarrava nos erros de passe.

O time rubronegro se lançou ao ataque mas não estava conseguindo ter sucesso nas jogadas.

Há certas coisas que não mudam no futebol. A máxima "quem não faz leva" provou sua veracidade de novo na noite desta segunda-feira(26). No melhor momento do Flamengo na partida, após obrigar o goleiro Bruno a fazer duas boas defesas (aos 21, em levantamento na área e ,logo em seguida, com cabeceio de Jeorge), Náutico saiu em contra ataque puxado por Junior Timbó, que acionou Robinho na esquerda, que fez cruzamento rasteiro para Odilávio chegar de carrinho e estufar a rede do goleiro Alex no minuto 22 da segunda etapa. Gol com assinatura do CT Wilson Campos.

Robinho saiu aplaudido de pé pelos torcedores aos 28 minutos para a entrada do volante Cal rodrigues.

A situação melhorou para os alvirrubros após Mardley fazer falta, receber o segundo cartão amarelo e ter sido expulso. Com um a mais o Náutico teve mais espaço para jogar, mas não criou grandes oportunidades.

O confronto seguiu sem grandes emoções com o Timbu administrando a vitória até o árbitro Cleidson Leite apontar o centro do campo e finalizar a partida.

Com o resultado de hoje, o Náutico se mantém na liderança da competição com 18 pontos ganhos em nove jogos disputados. Já a equipe do Flamengo amarga a última colocação da tabela com apenas quatro pontos conquistados em sete partidas jogadas.

O próximo jogo do Flamengo de Arcoverde será nesta quinta-feira (29) contra o Santa Cruz, no Estádio Municipal Áureo Bradley, às 20h.

Já o time principal da escrete da Rosa e Silva entra em campo nesta quarta-feira (28), contra o Cuiabá-MT, em partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil. O duelo vale 1,8 milhão de reais e o primeiro jogo acontecerá na Arena de Pernambuco às 19h30.