Com lesão de Jefferson, Saulo assume gol do Botafogo e lamenta: “Não era a maneira que eu queria entrar”

O jovem goleiro Saulo, de 23 anos, estreou na temporada de 2018 na derrota do Botafogo por 2 a 0 para o Flamengo. O jogador entrou no início da partida logo após o segundo gol do adversário, no lugar do ídolo Jefferson, que pediu substituição devido a um choque com o meia Lucas Paquetá. Com a lesão de Jefferson, e com Gatito ainda fora dos gramados, é provável que o goleiro tenha sequência na equipe alvinegra.

Saulo lamentou o acontecido com o companheiro, mas enfatizou a necessidade de estar sempre pronto quando as chances aparecerem.

"Não esperava essa infelicidade do Jefferson, não foi da maneira que eu queria entrar com ele se lesionando. Mas goleiro tem que esperar preparado, cara. Todos os jogadores têm que estar preparados".

O jogador comentou sobre o momento do jogo em que ele foi à campo. Eram apenas 16 minutos do primeiro tempo e o glorioso já perdia a partida por dois gols de diferença.

"Para um goleiro, entrar num jogo assim é muito mais difícil. Procurei me manter concentrado e colocar me prática tudo o que tenho feito nos treinos. Glória a Deus que deu tudo certo".

Com boas defesas quando exigido, Saulo fez questão de enaltecer os preparadores de goleiros e mostrou foco para os próximos jogos do Botafogo.

"Flávio Tênius é uma pessoa boa, um preparador muito bom, como o Jorcey também. Ele me passou tranquilidade ali, falou para eu fazer tudo que faço nos treinos, tudo que eu sabia que ia dar tudo certo. Deu tudo certo. Agora é ficar focado para o próximo jogo".

Perguntado sobre a pressão de entrar frio com o jogo já em andamento, o jogador falou sobre como o preparo mental e todo o treinamento ajudam em jogos com esse peso.

"Na hora ali, a gente não pensa muito nisso, com o jogo muito corrido, só imagina que a bola vai chegar, porque é um jogo lá e cá. E estava me programando para me manter concentrado em todas as bolas".

O Botafogo terá agora uma sequência importante pela frente. Chapecoense e Internacional pelo Campeonato Brasileiro, e Nacional-PAR, fora de casa, no jogo de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana. O alvinegro é o 10° colocado no Brasileirão com 17 pontos e, com a derrota no clássico, pode cair até cinco posições na tabela, dependendo de outros resultados.