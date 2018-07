Botafogo aprova antecipação das receitas de Tv em noite com protestos em General Severiano

Na noite desta quarta-feira (25) o Botafogo aprovou em reunião do conselho deliberativo a antecipação de receitas de Tv referentes ao ano de 2019. Segundo informações da Rádio Globo, o adiantamento será de cerca de R$ 8 milhões de reais, quantia que servirá para amenizar a grave crise financeira que o clube atravessa.

Além do tema que mais causava polêmica na noite, Também foram votadas e aprovadas a criação da vice-presidência de assuntos institucionais, a locação de dois imóveis do clube e a cessão de uma sala no Estádio Nilton Santos.

Já sabendo da reunião, a torcida marcou o protesto para o início da noite desta quarta-feira (25) um protesto em General Severiano. A torcida já havia movimentado a internet na tarde de terça-feira colocando a hashtag #OcupaGeneral entre os assuntos mais comentados do brasil.

O protesto começou de forma pacífica, alguns membros de grupos políticos do clube fizeram discursos, membros de torcidas organizadas também. Os torcedores, cerca de 200, hostilizavam os membros da diretoria que chegavam e até ovos foram lançados mirando o conselheiro Marcelo Paiva. Antes algumas bombas já tinham sido estouradas. Depois de algum tempo houve a invasão.

Na invasão portas, vidros e cadeiras foram quebrados. Um torcedor se cortou e teve de ir para o hospital. Um segurança também se machucou no tumulto. O grupo cercou o presidente do conselho deliberativo, Jorge Aurélio que foi amparado e conduzido para fora do salão. Anderson Simões afirmou que algumas pessoas estavam passando mal após a invasão.

A reunião prosseguiu na quadra, esvaziada, sem a presença de Nelson Mufarrej,presidente do clube, mas com quórum para votação. O vice-presidente do Conselho deliberativo, Luiz Octávio F.B.Vieira renunciou do seu cargo por não concordar com as atitudes do Mais Botafogo, grupo que está no comando do clube, segundo informações do Globoesporte.com.

Os torcedores reclamaram também que o clube está fechado ao torcedor e que o clube é elitizado, além de questionar os números divulgados no último balanço financeiro. Aos poucos os torcedores se dispersaram e ao fim da reunião não havia mais movimento em frente a sede do alvinegro.

