Fazer o dever casa: Com setor popular para torcida, Fluminense pega Defensor pela Sul-Americana

O desempenho na temporada não convence, mas a torcida do Fluminense promete comparecer em bom número para apoiar o Time de Guerreiros na partida contra o Defensor pela segunda fase da Sul-Americana, nesta quinta-feira, ás 21h45, no Maracanã. Com a manutenção de preços populares, a expectativa da diretoria é de um público de aproximadamente 40 mil torcedores. O clube informou nesta quarta-feira que o setor leste superior está esgotado. O jogo da volta está marcado para o dia 16 de agosto, ás 21h45, no estádio Luiz Franzini

Defensor busca repetir feito no Maracanã

O time uruguaio estreia na competição e espera surpreender a equipe carioca assim como fez contra o Flamengo em 2007. Em jogo válido pelas oitavas de final da Libertadores daquele ano, o ainda desconhecido time violeta, segurou o Rubro-Negro dentro do Maracanã, e mesmo perdendo por 2 a 0 (havia ganho o jogo de ida por 3 a 0) conseguiu a classificação para a próxima fase.

Apesar de não ter jogadores no elenco com boa qualidade técnica, o time comandado por Eduardo Acevedo aposta no sistema defensivo consistente para fazer jogo duro contra qualquer adversário. Foi assim nos dois jogos contra o Grêmio pela Libertadores deste ano, onde conseguiu um empate em casa e perdeu fora por 1 a 0.

Foto: Divulgação/Defensor

Mudança no esquema para “matar’ o jogo no Maracanã

Assim como foi na Sul-americana do ano passado, o Fluminense começa mais um mata-mata jogando em casa e obviamente precisa fazer o resultado. O técnico Marcelo Oliveira já sabendo da estratégia defensiva uruguaia e da necessidade de marcar gols, dá indícios que colocará em campo uma formação mais ofensiva.

O 4-4-2 utilizado desde sua estreia se transformará em um 4-4-3 com a entrada de um atacante no lugar de um dos volantes. Everaldo, que acabara de ser inscrito, deverá ficar com a vaga de Mateus Norton.

"Já temos as informações básicas do Defensor. Amanhã (quinta) temos uma reunião com um membro da nossa comissão que faz uma pesquisa detalhada sobre o adversário. Mas sabemos que joga com três zagueiros. O uruguaio tem uma tradição boa de cabeceio, contra-ataque também. Eles fazem bem esse tipo de jogo defensivo. Vamos precisar ter paciência, jogadas pelos lados do campo, dobradinha com os jogadores de lado e impor um jogo forte, uma marcação mais alta para fazer o primeiro gol e, quem sabe, eles abrirem um pouco mais", analisou.

Foto: Lucas Merçon/Fluminense

Outra modificação no time que atuou contra o Ceará, será o retorno de Marcos Júnior, preservado por desgaste físico. As baixas ficam por conta de Júnior Dutra e Luciano, ambos lesionados. O técnico explicou as ausências dos recém-contratados.

"Há uma explicação lógica. O Luciano, infelizmente, se machucou no último jogo. Ele estava recuperando a forma, vinha de uma paralisação maior do que o Everaldo, que estava jogando normalmente. Não estará à disposição para o primeiro jogo, talvez poderíamos utilizá-lo para o segundo e mesmo ainda não na melhor forma. O planejamento do futebol brasileiro se equivoca em algum momento. Ceará jogou na segunda, tivemos clássico na quarta, viagem na quinta para jogar no sábado. O jogo poderia ser no domingo. Não tivemos o Marcos Jr, estava propenso a lesão, mas já voltou a treinar. E perdemos o Junior Dutra, que sentiu um incômodo e deve ficar uns dias parado", disse.