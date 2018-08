Jogo Atlético-MG x Internacional  AO VIVO online pelo Campeonato Brasileiro

Google Plus

Enquanto que a equipe visitante do Internacional terá: Marcelo Lomba; Fabiano, Rodrigo Moledo e Iago; Rodrigo Dourado, Edenilson, Nico López, Patrick e William Pottker; Jonatan Alvez.

(Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Para o confronto desta noite, o Atlético deve vir com: Victor; Patric, Léo Silva, Maidana e Fábio Santos (Hulk); Zé Welison, Lucas Cândido, David Terans, Luan e Chará; Ricardo Oliveira.

Apesar das ausências, o camisa 10 D'Alessandro voltará de suspensão neste confronto e estará disponível para o técnico Odair Hellmann.

Do lado do Inter, os gaúchos também têm desfalques e não contam com o goleiro Danilo Fernandes e o atacante Leandro Damião, ambos lesionados.

Para o confronto desta noite, o técnico Tiago Larghi não contará com os meio-campistas Matheus Galdezani e Elias, que estão suspensos por 40 dias por decisão do Stjd,

Contudo, o Colorado não se abateu após o tropeço e aplicou uma goleada de 3 a 0 em cima do Botafogo.

Já o Internacional vem de uma sequência positiva de resultados, onde acumulou uma invencibilidade de dez jogos, que caiu há duas rodadas, quando perdeu justamente para uma equipe mineira, quando tropeçou na Arena Independência por 2 a 1.

No últimos três jogos os mineiros somaram apenas uma vitória, um empate e uma vitória, ficando ameaçado pelos outros concorrentes como Palmeiras (27) e Corinthians (26) que seguem no páreo.

Apesar de estar brigando pela parte de cima da tabela, o Atlético vem tropeçando nos últimos jogos.

A equipe mineira soma 27 pontos e caso consiga a vitória, entra no G-4, ultrapassando o Internacional, que está logo à frente na quarta posição, com 29 pontos.

O Galo, disputa o confronto desta segunda já pensando no pelotão da frente do Campeonato Brasileiro.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil. Nesta segunda-feira (6), você confere o jogo entre Atlético-MG e Internacional, ao vivo, lance a lance. O duelo, acontece na Arena Independência em Belo Horizonte, às 20h.