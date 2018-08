Airton celebra titularidade no Fluminense: "Feliz por ter jogado 90 minutos"

No último domingo, no confronto contra o Bahia, que terminou em 1 a 1, o volante Airton teve a oportunidade de disputar uma partida inteira, após mais de um ano. Esse longo tempo deve-se a uma fratura na fíbula do pé direito, quando ainda era jogador do Botafogo.

A lesão aconteceu no clássico contra o Flamengo, no dia 6 de junho de 2017. O volante se transferiu para o Fluminense no início deste ano e passou a ter oportunidades há pouco tempo.

“Eu precisava de ritmo de jogo, já estava recuperado da lesão. Fico feliz de ter jogado os 90 minutos, mas triste pelo resultado. Me senti bem fisicamente. Como eu já tinha cartão amarelo, até achei que seria substituído quando vi o Richard se aquecendo. Mas me senti bem o jogo todo”, afirmou o volante.

Airton disputou poucos jogos com a camisa do Fluminense até agora. Foram cinco jogos, sendo três como titular, contra Palmeiras e Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, e contra o Defensor, pela Copa Sul-Americana.

“Fiquei muito tempo parado e agora consegui dois jogos seguidos (Defensor e Bahia). Fico triste pelo resultado, mas agora temos eu pensar no jogo de segunda-feira contra o Internacional”.

O elenco tricolor se reapresenta na próxima quarta-feira, quando começa a se preparar para a partida contra o Internacional, no próximo dia 13. Assim como as duas partidas anteriores, essa também será no Maracanã.