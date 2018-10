Fluminense anuncia contratação do atacante Kayke, ex-Bahia

O Fluminense anunciou nesta quinta (16), a contratação de Kayke, mais atacante para reforçar o setor ofensivo da equipe. O contrato é de empréstimo até o final da temporada. O atleta pertence ao Yokohama Marinos, do Japão, e estava no Bahia, também por empréstimo.

“Estou muito empolgado com mais uma oportunidade gigante na minha carreira. Será um privilégio vestir as cores do Fluminense e vamos fazer de tudo para, no final do ano, estarmos comemorando títulos. Em um clube acostumado a ganhar, temos que chegar com esse pensamento. Dentro de campo não vai faltar vontade” disse o atacante ao site oficial do Fluminense.

O atleta, de 30 anos, nasceu em Brasília, mas cresceu no Rio de Janeiro e foi revelado em um dos clubes da cidade, o Flamengo. O atacante, que vestirá a camisa 17, falou sobre retornar ao Rio.

“Morei no Rio muitos anos, a minha família é toda daqui. Minha esposa está grávida e nosso segundo filho vai nascer aqui, isso nos deixa muito felizes e é um ponto positivo para que as coisas fluam bem dentro de campo também, em uma adaptação rápida”.

No Brasil, além de Flamengo e Bahia, Kayke tem passagens também por Paraná, Atlético-GO, ABC e Santos. Na Europa, atuou por clubes em Portugal, Dinamarca, Noruega e Suécia.

Kayke foi o quinto atacante contratado pelo Fluminense no período pós Copa do Mundo. Além dele, chegaram ao clube Júnior Dutra, Everaldo, Luciano e o equatoriano Bryan Cabezas. O elenco também conta com Pedro, artilheiro do time, Marcos Júnior, entre outros.