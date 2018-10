Defendendo sequências de invencibilidade, São Paulo e Ceará se enfrentam no Morumbi

Neste domingo (26), às 11h, São Paulo e Ceará se enfrentam no estádio do Morumbi, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo entre líder e um dos últimos colocados promete dar novos ares para o Brasileirão. Apesar de opostos na tabela de classificação, Ceará e São Paulo não perdem há cinco jogos.

O Morumbi deve estar lotado para acompanhar o duelo. Cerca de 60 mil ingressos já foram comercializados para a partida. O São Paulo busca quebrar recorde de público no horário. Em 2017, o Tricolor recebeu 61.142 para o clássico diante do Corinthians.

No Ceará, a preocupação se mantém na luta contra o rebaixamento. Apesar da boa sequência de invencibilidade, o Vozão empatou seus três últimos jogos (Santos, Atlético-PR e Vasco) e venceu apenas uma partida longe de seus domínios - contra o Paraná (1 a 0) com que luta contra a lanterna do Brasileirão.

Essa será 21ª vez em quem as duas equipes se encontram na histórica, contando duelos de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. São 12 vitórias do São Paulo, 4 empates e outras 4 vitórias do Ceará. Pelo Brasileirão, o Tricolor jamais tropeçou contra o Vozão jogando em casa: venceu todos os 6 jogos.

Outro dado favorável ao São Paulo é que jogando às 11h de domingo pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo acumula cinco jogos, com três vitórias e dois empates.

Sequência e Consequências

O time do Morumbi pega agora uma sequência de jogos em que não conseguiu seu melhor desempenho no primeiro turno. Contra Ceará (F), Fluminense (F), Atlético-MG (C) e Bahia (F), o São Paulo acumulou 4 empates. Se repetir os mesmos resultados, a tendência é de queda na tabela de classificação. Pesa a favor o fato de ter nestes 4 próximos duelos, 3 deles em casa.

25 pontos separam o líder São Paulo do Ceará. Porém, o técnico são-paulino Diego Aguirre prevê jogo difícil: "Não tem jogo fácil no Brasil. Quando você joga contra times que estão brigando para não cair é muito difícil. Se você analisar os jogos, todos se fecham e tentam jogar. Então faz parte: é impossível ganhar todos os jogos. Todos os times vão ter dificuldade" - analisou o uruguaio.

Aguirre tem alguns problemas para escalar sua dupla de volantes. Há apenas uma garantia: Jucilei será titular. Seu companheiro ainda não foi definido, mas deve ser o jovem Luan, uma vez que Liziero está suspenso (terceiro cartão amarelo) e Hudson sofre com dores no joelho direito causadas por uma hiperextensão no local.

Nem vitória tira o Ceará do Z-4

O Vozão tem missão complicada em São Paulo. Uma vitória poderá deixá-lo empatado em pontos com o primeiro time fora da zona de rebaixamento, mas não o tira de lá. A sequência de empates preocupa o técnico Lisca, que faz boa campanha com o time alvinegro desde a volta da Copa do Mundo.

Com suas falas bastante características, Lisca projetou o duelo contra o São Paulo: "De véspera só morre peru, e nós não vamos de véspera lá morrer e achar que o São Paulo vai nos atropelar de qualquer jeito" - finalizou o técnico.

O técnico tem problemas no ataque e na lateral-direita. O atacante Juninho Quixadá ainda não tem recuperação garantida, dando espaço para a escalação novamente de Calyson. Na lateral-direita, com a suspensão de Samuel Xavier (pelo terceiro cartão amarelo), Lisca deve promover Fabinho à equipe titular.