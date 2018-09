Grêmio e Estudiantes decidem vaga nas quartas de final da Libertadores

Precisando de uma vitória simples para avançar às quartas de final da Libertadores, o Grêmio recebe o Estudiantes na Arena. A equipe argentina tem a vantagem, pois venceu pelo placar de 2 a 1 o primeiro jogo. A bola rola nesta terça-feira (28), às 21h45.

Caso o Tricolor devolva o placar da Argentina, a decisão será nos pênaltis. Vitória gremista por um gol de diferença, a partir de 3 a 2, ou empate da a vaga aos argentinos.

Grêmio precisa vencer

Preservados no final de semana, os titulares gremistas treinaram na tarde desta segunda-feira. Após uma palestra, o técnico Renato Portaluppi comandou uma atividade de portões fechados no CT Luiz Carvalho.

Quando o trabalho foi aberto à imprensa, os atletas participavam de um recreativo. Ao final da atividade, foram treinadas cobranças de pênalti, que têm sido um dos principais problemas do time na temporada.

Todos os titulares participaram do treinamento. O goleiro Marcelo Grohe, que desfalcou a equipe nas últimas partidas por um desconforto muscular, treinou normalmente e deve retornar ao time titular. A principal dúvida para o duelo é se Renato vai escalar André ou Jael no ataque.

A provável equipe gremista tem: Marcelo Grohe; Léo Moura, Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon, Jailson, Ramiro, Luan e Everton; Jael (André).

Em vantagem

Com a vantagem em mãos, o Estudiantes só precisa de um empate para ficar com a vaga. O técnico Leandro Benítez está com a equipe encaminhada para o confronto.

Expulso na primeira partida das oitavas, o meia Fernando Zuqui desfalca o time e dá lugar à Rodrigo Braña. O lateral Facundo Sánchez sofreu uma lesão em partida válida pela Superliga Argentina e mas, a principio, já está liberado para atuar. Caso ele não tenha condições, Noguera deve assumir seu lugar no time.

A equipe encerrou a preparação em La Plata na manhã de segunda-feira e embarcou para Porto Alegre no final da tarde. Não haverá outro treinamento antes do duelo.

A provável equipe do Estudiantes tem: Andújar; Facundo Sánchez (Fabián Noguera), Schunke, Campi, Erquiaga; Lugüercio, Braña, Iván Gómez, Lucas Rodríguez, Pellegrini; Apaolaza.