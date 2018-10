Apoiado pelo capitão Maicon, André demonstrou confiança em pênalti decisivo

Após perder a credibilidade com o torcedor gremista por seu baixo rendimento em campo, André ganhou uma nova motivação e um aliado na noite desta terça-feira (27). Na partida decisiva contra o Estudiantes, pelas oitavas de final da Libertadores da América, ele entrou aos 24 minutos da segunda etapa e deu sua contribuição na classificação tricolor.

O Grêmio empatava em 1 a 1 e precisava marcar para continuar vivo na disputa por uma vaga nas quartas de final. A bola insistia em não entrar, até que aos 46 minutos da etapa final Luan cobrou falta da lateral da área e Alisson apareceu para colocar para o fundo do gol. Com 2 a 1 no placar, a disputa foi para os pênaltis e foi então que André entrou em cena para ser decisivo.

Nas cobranças das penalidades, Maicon, Everton, Jael e Alisson já haviam convertido, enquanto o Estudiantes havia marcado três e desperdiçado uma. O que o torcedor gremista não esperava, era que estava nos pés de André a classificação para as quartas de final. Colocando a bola no lado esquerdo do gol, o centroavante garantiu a vaga.

O que muitos também não sabiam, era que Maicon foi decisivo na escolha de André. Após a partida, o atacante contou em entrevista que o volante o incentivou a bater o quinto pênalti.

“O Maicon veio e falou: você vai bater, não tem escolha. Ele foi muito feliz nas palavras e o grupo todo apoiou. Se fui confiante, foi porque o grupo me deu essa tranquilidade” , explicou

O capitão gremista também deu sua declaração. Maicon saiu em defesa de André.

“O André estava numa situação difícil. Disse que ele tinha que bater o pênalti. É importante frisar que ele teve personalidade. Tem que ter muita coragem para isso, se erra acaba tudo para ele. Temos dois centroavantes muito bons, que têm uma disputa sadia. O torcedor pode ter certeza que o André ainda vai fazer muitos gols aqui" , concluiu.