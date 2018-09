Thiago Larghi testa dupla de volantes inédita para o próximo duelo do Atlético-MG

Ao que tudo indica, Adilson fará o seu retorno ao time titular do Atlético neste sábado (1), contra o Corinthians, depois de ficar afastado mais de dois meses por conta de uma lesão na panturrillha esquerda, sofrida durante a parada da Copa do Mundo.

No entanto, Adilson fará dupla com José Welison, que vem se destacando no time titular desde que chegou ao clube. Temendo uma punição do STJD, o técnico Thiago Larghi trabalhou com Adilson e Welison desde o começo da semana, visto que Elias e Galdezani serão julgados por incidentes na partida contra o Palmeiras ainda pelo 1° turno do campeonato.

"A gente entende que o Adilson com o José Welison tem tudo pra dar certo, são dois bons jogadores. O José Welison foi uma grata surpresa que a gente teve, com o desempenho dele pós Copa e o Adilson tá voltando, então a gente acredita que isso possa dar certo, nada definitivo. É importante também dar oportunidades de uma coisa nova para o nosso time porque a gente acredita no potencial dos jogadores", comentou o técnico alvinegro.

+ Confira ofertas de nosso parceiro FutFanatics

Com Adilson pela esquerda e Welison pela direita, Larghi mandará a campo um time mais defensivo, diferente das últimas escalações do Galo em que a equipe jogava somente com um primeiro volante. O posicionamento defensivo foi bastante cobrado durante a semana.

O zagueiro Leonardo Silva também retorna ao time após cumprir suspensão contra o Vitória, dando mais consistência defensiva ao esquema do Atlético. Sendo um dos times que mais levou gol neste Brasileirão, nos últimos quatro jogos houve um equilibrio, com apenas dois gols tomados.

O último jogo disputado por Adilson pelo Atlético foi contra o Ceará, pela 12ª rodada do Brasileiro. Atlético e Corinthians jogam neste sábado, às 21h, no Itaquerão.