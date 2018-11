Diego Souza quer São Paulo na Libertadores de 2019

Após uma sequência de seis jogos sem vencer, o São Paulo perdeu a liderança e corre grande risco de perder a vaga no G-6. Diego Souza diz que o título não é impossível, mas afirma que o Palmeiras se distanciou na ponta da tabela.

"Não sei (se o São Paulo briga por título), vamos ver o que acontece. Têm algumas rodadas para ver o que acontece. É difícil, mas não impossível. Os jogos são difíceis. Vamos nos concentrar em vencer os jogos em casa e mais para frente vemos o que dá" - disse.

Atualmente o São Paulo está na quarta colocação com 56 pontos, quatro a mais que o Grêmio, que é o quinto no campeonato. O atual objetivo do tricolor paulista é garantir uma classificação para a Libertadores.

Após a eliminação nessa semana de Grêmio e Palmeiras na Libertadores, a tendência é que as duas equipes foquem totalmente no Campeonato Brasileiro. Questionado sobre os últimos sete jogos ficarem mais difíceis, o atacante afirmou que a competição não será difícil somente para o São Paulo, e sim para todos.

"É difícil para todo mundo. O Palmeiras tem uma larga vantagem, mas do Palmeiras para baixo todos correm risco. Todos estão procurando fazer seu papel em campo para garantir logo essa vaga tão importante na Libertadores, entre os quatro. Então, não só o São Paulo como todos têm de abrir o olho, porque se der brecha podem chegar"- afirmou o atacante.

Neste domingo (4), às 17h, o São Paulo enfrentará o Flamengo no Morumbi. O rubro-negro está em segundo na tabela, três pontos a frente do tricolor. Diego Souza ainda disse qual a importância da partida.

"Sabemos da importância desse jogo para nos mantermos na zona de Libertadores. Vencendo esse jogo vamos ver o que acontece mais para frente. Hoje o que a gente pensa é ganhar para garantir essa vaga entre os quatro" - finalizou Diego Souza.