Hudson avalia positivamente atuação em empate com Grêmio: "Podemos evoluir muito"

São Paulo e Grêmio se enfrentaram nesta quinta-feira (15) pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, às 19h, no Morumbi. O Grêmio saiu na frente com Everton, de cabeça, após cruzamento de Madson, aos 11 minutos do segundo tempo. Aos 28, o volante Michel, contra, empatou a partida.

Na saída de campo, o capitão Hudson foi perguntado o que André Jardine passou algo que o ex-técnico, Diego Aguirre, não pedia.

"Acho que o Jardine procurou intensificar alguns detalhes que a equipe vinha errando, principalmente de posicionamento. Ele estudou muito a equipe do Grêmio, e nós jogamos conforme o esquema deles. Ele teve pouco tempo, mas, de uma certa maneira, mostrou uma estratégia que poderíamos fazer frete ao Grêmio, que é uma equipe que tem posse de bola, muita qualidade e com confiança, e hoje demos uma evoluída pelo pouco tempo de trabalho", disse Hudson.

O empate manteve o São Paulo na quinta posição com a mesma pontuação que o Grêmio (ambos com 59), mas perde em números de vitória, o que deixa os gaúchos uma posição a frente. Hudson disse que a equipe queria a vitória, e mesmo com o empate, acredita na evolução do grupo.

"Claro que queríamos a vitória hoje, mas acho que temos um bom trabalho pela frente. Hoje foi uma amostra que o São Paulo ainda pode evoluir muito", afirmou.

Antes de sair de campo, o volante foi questionado se os jogadores tinham alguma parcela de culpa em relação a demissão do técnico Diego Aguirre.​ "Temos que nos preocupar com o que temos hoje, o que ficou para trás não adianta nos lamentarmos. Temos que trabalhar para colocar o São Paulo na vaga direta para a Libertadores, isso que os jogadores estão pensando", concluiu o volante.

O próximo compromisso do São Paulo no Campeonato Brasileiro é diante o Cruzeiro no domingo (18), às 19h, no Morumbi. Já o Grêmio encara a Chapecoense em casa, também no domingo (18), às 19h.