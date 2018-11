Após mais um jogo sem vitória, Marcelo Oliveira admite que a briga contra o rebaixamento vai até o final do campeonato

O Fluminense perdeu para o Bahia por 2 a 0 nesta quinta-feira (22), na Fonte Nova. Foi o sexto jogo sem vitória no Campeonato Brasileiro e a equipe agora está a apenas quatro pontos da zona de rebaixamento. O técnico Marcelo Oliveira concedeu entrevista após mais um resultado ruim.

“Vai ser assim até o final, infelizmente, para todos nós e para o torcedor. Por mais que estejamos lutando e trocando peças, dá a impressão que a falta de um ou outro jogador quase sempre é muito importante. Nossas dificuldades trazem problemas e causa desconcentração que o adversário aproveita” disse o treinador.

Além de ser a sexta partida sem vitória, também foi a sexta sem marcar gols. O treinador afirmou que a equipe teve pouco poder ofensivo nesta partida. E destacou a dificuldade de jogar na casa do adversário baiano.

“Aqui é sempre muito difícil pela qualidade do Bahia. Tivemos uma pressão grande no início e depois controlamos. Voltamos com bom controle também e por infelicidade levamos o gol. O Bahia poderia ter feito antes, mas não daquela maneira”.

Com a atual situação da equipe, começam a surgir dúvidas sobre a permanência de Marcelo Oliveira no cargo de treinador. Com isso, ele afirmou que não depende dele a continuidade ou não no Tricolor.

“Quando decidi virar treinador me preparei para todas as situações e vou doar o máximo sempre para buscar resultados melhores. Não depende de mim essa situação (de permanecer ou não no cargo de treinador do Fluminense)”.

Com essa derrota e a proximidade da zona de rebaixamento, o treinador afirmou que deve mandar a campo o time titular, no domingo, contra o Internacional.

“Tivemos chance contra Vasco, Sport, vai apertando, Queríamos ao menos um ponto aqui. Não foi possível. Estamos estudando agora e talvez tenhamos que ir com o time principal contra o Inter. Como são jogadores que lutam muito, temos que fazer esse sacrifício”.

Sobre as dificuldades financeiras enfrentadas pelo clube, Marcelo Oliveira afirmou que isso interfere dentro de campo, que é representativo. Se o período de dificuldades é menor, reflete menos, mas não é o caso do Fluminense, como o treinador ressaltou.

“Ninguém deixa de treinar ou jogar. Todos se esforçam, se empenham. Não tenho garantia disso, mas pode inconscientemente eles se desconcentrarem do jogo. É a impressão que tenho. Mas ao mesmo tempo estamos mobilizando muito para que venha logo essa salvação no Brasileiro para que possamos ter tranquilidade” finalizou o treinador.

A partida contra o Internacional será no próximo domingo (25), às 19h, no Beira-Rio. O confronto é valido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.