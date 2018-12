Para manter invencibilidade, campeão Palmeiras recebe rebaixado Vitória

Partida válida pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro a ser disputada no Allianz Parque às 17h do dia 2/12. O árbitro Heber Roberto Lopes (SC) apita com o auxílio de Henrique Neu Ribeiro (SC) e Eder Alexandre (SC)

INCIDENCIAS : Partida válida pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro a ser disputada no Allianz Parque às 17h do dia 2/12. O árbitro Heber Roberto Lopes (SC) apita com o auxílio de Henrique Neu Ribeiro (SC) e Eder Alexandre (SC)

O Vitória vai até a casa do campeão brasileiro deste ano em partida válida pela última rodada do torneio. O jogo, que terá início às 17h, não vale de muito para os dois adversários.

Isso porque o mandante conseguiu sagrar-se campeão na rodada anterior, em duelo com o Vasco em São Januário, enquanto que o Rubro-Negro selou seu destino de Série B em 2019 também na semana passada, empatando com o Grêmio em casa.

Os dois times já se enfrentaram 42 vezes na história, e o saldo é positivo para o paulista. Foram 24 triunfos palmeirenses contra oito da equipe baiana. Em outros 10 encontros, a partida acabou empatada. No primeiro turno do Brasileirão de 2018, o Palmeiras venceu o Vitória no Barradão por 3 a 0.

Palmeiras indefinido com um desfalque

O campeão brasileiro vai para os gramados neste domingo sem qualquer peso sob os ombros. Muito pelo contrário, a expectativa é grande, já que após o apito final o time vai poder, finalmente, comemorar com a torcida e levantar a taça do campeonato.

É provável que a única "preocupação" do time para o duelo seja manter a invencibilidade que já perdura por 22 partidas e é a maior invencibilidade no modelo de pontos corridos do torneio, que teve início em 2003.

O comandante Luiz Felipe Scolari não definiu os titulares durante os treinamentos da semana, porém, um desfalque é certo: o atacante Willian lesionou o joelho no movimento do passe para o gol de Deyverson em São Januário, e terá de 6 a 9 meses para voltar a jogar.

Vitória com 13 jogadores da base relacionados para o jogo e 11 ausentes

Na 19ª colocação, o Leão da Barra está rebaixado e jogará a Série B em 2019. A lista dos 22 relacionados para a última partida na 1ª divisão deste ano contou com a presença de 13 jogadores com passagens pela categoria de base.

Os garotos João Gabriel, Ronaldo, Cedric, Matheus Rodrigues, Bruno Bispo, Léo Xavier, Lucas Ribeiro, Léo Gomes, Nickson, Eron, Luan e Léo Ceará viajara com a delegação e estarão aptos a atuar pelo Vitória contra o campeão Palmeiras.

Ao mesmo tempo, 11 jogadores estão fora. Rhayner, Lucas, André Lima, Aderllan, Arouca, Wallyson e Bryan não fazem parte dos planos do clube no próximo ano e tiveram férias antecipadas. Benítez, com entorse no joelho, Rodrigo Andrade, em transição física, Jeferson, suspenso, e Ramon, que também não enfrentou o Grêmio, não estarão no Allianz Parque.

Apesar do final melancólico de campeonato, o técnico João Burse avisou, em entrevista coletiva na semana, que o time não vai até São Paulo "só para cumprir tabela": "A gente sabe que o mundo vai estar ali nesse jogo. É o jogo da premiação e todo mundo vai estar assistindo. E a nossa imagem que está ali em jogo, do clube, instituição, torcedores. Podem ter certeza que estamos trabalhando muito sério, com responsabilidade, como a gente vem representando nos jogos aqui, com qualidade, em busca de fazer o nosso papel".