Com dois gols de Ricardo Oliveira, Atlético-MG atropela URT no Independência

Em seu jogo de número 200° no estádio Independência, o Atlético-MG goleou o URT por 4 a 0, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. Ricardo Oliveira fez dois no primeiro tempo. Na segunda etapa, Jair e Chará fecharam o placar.

O Galo começou o jogo impondo o seu futebol, sem deixar espaços para o adversário. Aos 24', o volante Jair sofreu falta perto da grande área e Ricardo Oliveira, com maestria, cobrou no canto esquerdo do goleiro da URT, Atlético 1 a 0.

Sete minutos depois, o camisa 9 recebeu passe de Cazares na área e mandou novamente no canto esquerdo do goleiro - os jogadores do URT pararam na jogada para reclamar de impedimento. 2 a 0.

No segundo tempo, o alvinegro continuou dominando a partida. Logo aos 9, Chará acionou Jair, que deu uma meia lua no zagueiro e encobriu o goleiro da equipe adversária, anotando um golaço - o primeiro dele com a camisa preto e branca.

Para fechar a noite com chave de ouro, Cazares lançou a bola para a correria de Yimmi Chará na direita, que finalizou com força no canto esquerdo no goleiro, Atlético 4 a 0. No segundo tempo ainda teve a esperada estreia do lateral-direito Guga e a expulsão do zagueiro atleticano, Iago Maidana.

Com a vitória, o Atlético chegou aos 7 pontos na tabela e ocupa a segunda colocação. Já no próximo sábado, a equipe alvinegra volta a campo contra o Guarani de Divinópolis, no Horto, às 19h30 (De Brasília), pela quinta rodada do regional.

A URT ainda não venceu no regional e soma somente dois pontos. A equipe de Patos de Minas só volta a campo no dia (9), contra o América-MG, no Independência.