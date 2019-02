Vasco e Fluminense se enfrentam em Brasília por liderança e vantagem nas semifinais

Embalado pela contratação de Paulo Henrique Ganso e por suas últimas atuações, o Fluminense enfrenta o Vasco pela quinta e última rodada da Taça Guanabara. O tricolor que já está "classificado" ocupa a segunda posição e precisa de um vitória sobre o rival para avançar as semifinais em primeiro e garantir a vantagem do empate na próxima fase. A classificação apenas não é de forma matemática porque o Volta Redonda ainda pode igualar a pontuação do Flu, porém o voltaço tem -1 de gol em saldo enquanto o tricolor tem 10 gols de saldo positivo.

Fluminense para o clássico

Mesmo em partidas contra equipes mais fracas, o Fluminense vem de boas e convincentes atuações. O tricolor de Fernando Diniz começa a mostrar o que podemos esperar para essa temporada com um bom toque de bola, jogo bem pensado e muitas finalizações a gol. O time das laranjeiras tem o melhor ataque do campeonato com 12 gols e divide o posto de melhor defesa sofrendo apenas 2 gols com Bangu e Vasco, seu próximo adversário. Fora isso, o Flu detém uma média de 6,8 finalizações certas por jogo.

Mesmo com a possibilidade expressa por Diniz de poupar parte do time para a partida visando a estréia na Copa do Brasil, a ideia perdeu forças nos últimos dias e, em busca da vantagem na próxima fase, o provável Fluminense é: Rodolfo; Ezequiel, Matheus Ferraz, Nathan Ribeiro e Mascarenhas; Airton, Bruno Silva e Daniel; Everaldo, Yony Gonzalez e Luciano. Digão, já com condições de jogo, também é opção para a zaga.

Conhecendo o Vasco

O Vasco é o único time ainda com 100% de aproveitamento na competição e, dentre as 4 forças do estado, é a grande surpresa junto com o Fluminense, já que os dois clubes mesmo com pouco investimento vem tendo melhores resultados que os rivais Flamengo, que investiu muito neste inicio do ano e que o já eliminado Botafogo, surpresa negativa do campeonato até aqui.

Apesar de ter o segundo melhor ataque da competição, o gigante de colina só marcou mais de 1 gol em apenas uma partida, onde aplicou a goleada de 5 a 2 contra o Volta Redonda. Todas as outras partidas foram vencidas por 1 a 0, totalizando os 8 gols da equipe no estadual. Dentre todos os fatores, a provável escalação do Vasco para o clássico é: Fernando Miguel; Cáceres, Werley, Leandro Castan e Danilo Barcelos; Andrey, Lucas Mineiro e Thiago Galhardo; Pikachu, Ribamar e Marrony.

A partida acontece sábado (02), às 19h no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O jogo é de mando do Vasco, que o vendeu para a realização na capital federal.