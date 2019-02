Com belos gols, Bahia e Vitória só empatam na Fonte Nova

Na tarde deste domingo Bahia e Vitória fizeram o primeiro Ba-Vi do ano, valido pela 3ª rodada da Copa do Nordeste o jogo foi com mando de campo do Bahia. Com torcida única na Fonte Nova, o tricolor jogou para um público de mais de 43 mil pessoas. O jogo terminou 1 a 1.

O Jogo começou pegado, com menos de um minuto já teve jogador amarelado, Leandro Vilela do Vitória atingiu o rosto de Rogério e o árbitro pune o jogador rubro-negro com cartão amarelo. A primeira chance real de gol foi do Bahia, aos seis minutos com boas defesas o goleiro do Vitória impediu que o tricolor abrisse o placar. A bola foi levantada na área do Vitória, Moisés ficou livre na frente de Ronaldo e finalizou e o goleiro fez uma bela defesa. No rebote a bola sobrou para o Bahia que quase abriu o placar, mas o goleiro rubro-negro fez outra grande defesa.

Aos 18 minutos, a pressão inicial do Bahia fez efeito e Gilberto abriu o placar da partida. Gregore lançou a bola para Artur, que de cabeça passou para Gilberto. O atacante que estava de costas para as balizas acertou uma linda bicicleta e marcou um golaço. O jogo ficou ainda mais pegado após o gol tricolor. O Bahia fez ótimo primeiro tempo, pecou na finalizações e deu azar pela boa atuação do goleiro Ronaldo. O primeiro tempo acabou 1 a 0 para o Bahia.

O segundo tempo começou com o Bahia pressionando o Vitória, mas Ronaldo que foi um dos melhores jogadores do Vitória na partida estava catando tudo. faltou sorte ao Bahia quando a bola passou pelo goleiro Rubronegro ela bateu no travessão. Aos 11 minutos Artur recebeu a bola em profundidade, invadiu a área, se livrou da marcação e chutou forte. Ronaldo desviou e a bola tocou no travessão.

Aos 18 minutos da etapa final, o Vitória conseguiu chegar ao ataque e furar a boa defesa do Bahia. Após cobrança de escanteio, a defesa do Bahia se livra da bola que sobrou para Matheus Rocha que mandou um foguete de fora da área. Golaço do Rubro-negro que empatou a partida em 1 a 1. Douglas Friedrich nem teve chances na finalização. Após o gol o Vitória melhorou, o Bahia caiu de rendimento e o jogo ficou equilibrado. Os times passaram a se preocupar com os sistemas defensivos e não conseguiram mais criar grandes chances, ainda havia algum perigo em bolas paradas, mas nada que exigisse os goleiros dos dois times. O Jogo terminou 1 a 1 no primeiro Ba-Vi do ano.

Agora os times se voltam para o Baianão, o Vitória joga na quarta contra o Jequié às 19:30hs pelo horário local, no Barradão. Já Bahia também pela 4ª rodada do estadual joga contra o Atlético/BA às 21h15 pelo horário local fora de casa.