Apesar do clima triste, Digão fala sobre o Fla-Flu: “Será um grande jogo”

O zagueiro Digão concedeu entrevista nesta segunda-feira (11) no CT Pedro Antônio. O capitão da equipe falou sobre a tragédia que ocorreu no Ninho do Urubu na última sexta-feira (08) e afirmou que a partida contra o Flamengo terá um clima triste.

“A semana não é das melhores para se jogar futebol. Todos os jogadores passaram por essa transição de base e sabem como é difícil largar a família longe e ir atrás de um sonho. A gente fica triste. Jovens com futuro promissor, que queriam dar o melhor para as famílias e acontece essa fatalidade. É orar pelas famílias para que Deus possa confortar o coração de todos. É difícil, mas, infelizmente, a vida tem que seguir. Não aconteceu o jogo, agora vai acontecer” disse.

Apesar de a tragédia ter acontecido com jogadores do Flamengo, Digão frisou que todos os clubes estão abalados com o ocorrido.

“Acho que todos ficaram abalados. Sinto como se fosse alguém da minha família. Vivemos essa fase da categoria de base e sabemos como é difícil. Senti muito. Sou pai, sei o quanto é difícil. O Abel sabe muito bem como é essa dor. Infelizmente aconteceu. Lamentamos profundamente. Todos ficaram abalados. Seja Fluminense, Vasco, Botafogo, Flamengo”.

Sobre a preparação para o clássico, o zagueiro afirmou que estão preparados para fazer um grande jogo e anular os pontos fortes do adversário.

“Começamos a preparação pensando no Flamengo, pensando em parar os pontos fortes deles. São vários, são grandes jogadores, mas temos que pensar na gente. Vamos entrar fortes, para fazer um grande jogo. Esperamos um Flamengo forte, independente de quem jogar”.

Digão fez questão de elogiar o meia Ganso, recém-chegado ao Tricolor. O atleta já está treinando com a equipe, mas ainda não tem data para fazer sua estreia com a camisa do Fluminense.

“É um cara muito simples. Foi muito bem acolhido pelo grupo. Tem trabalhado forte. E assim que tiver condições vai entrar e vai nos ajudar bastante”.

Sobre o estilo de jogo implantado pelo técnico Fernando Diniz, Digão admitiu que erros podem acontecer, mas quanto mais treinos forem realizados, melhores serão as jogadas.

“O que leva à perfeição é continuar tentando. Lógico que vão acontecer erros, mas não podemos deixar que eles nos abalem. Vamos sempre insistir. O professor nos dá moral. Vamos continuar fazendo para que dentro de campo as coisas corram bem”.

Digão também elogiou seu parceiro de zaga Matheus Ferraz, que já marcou dois gols com a camisa Tricolor. E afirmou que a parceria irá melhorar cada vez mais.

“Tem sido uma parceria boa. Matheus é um cara experiente, rodado. Tem agregado bastante. Tenho certeza que no decorrer do ano essa parceria vai se fortalecer a cada jogo”.

Sobre a presença do VAR na semifinal da Taça Guanabara, o zagueiro disse que ajuda, mas prefere que ele não precise ser utilizado durante a partida.

“Já houve essa experiência na Sul-Americana. Acho que ajuda, mas sempre esperamos o futebol jogado dentro de campo, sem precisar usar o VAR. Mas se for preciso, para corrigir os erros, é sempre bem-vindo”.

Digão falou sobre as ambições do clube no ano. E afirmou que a equipe treina pensando em grandes desafios e títulos.

“Temos treinado no dia a dia pensando nos grandes títulos. Treinamos para grandes desafios. Lógico que o resultado não foi o esperado contra o Vasco, mas já passou. Agora é pensar no Flamengo. Estamos trabalhando forte para chegar na quinta e fazermos um bom jogo” finalizou.

Na próxima quinta-feira (14), o Fluminense enfrenta o Flamengo pela semifinal da Taça Guanabara. A partida será no Maracanã, às 20h30 (de Brasília). O rubro-negro tem a vantagem do empate por ter feito melhor campanha na fase dos grupos.