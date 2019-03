Fluminense recebe Ypiranga-RS pela Copa do Brasil almejando evolução no ano

Nesta quarta-feira, o Fluminense recebe como mandante o Ypiranga-RS, de Erechim, para saber quem avança na Copa do Brasil. O tricolor vem de um tropeço contra o Resende pelo Campeonato Carioca e os gaúchos estão em situação delicada na divisão de acesso do Gauchão.

O Flu tem tido muita dificuldade de encarar e impor seu melhor jogo contra equipes que jogam de forma muito defensiva. Os próprios jogadores já perceberam isso e, além de novo comportamento em relação a esse estilo de jogo adversário, prometeram uma nova postura dentro de campo, já que contra o Resende pudemos observar um Fluminense bem apagado.

Para se classificar sem sustos

Fernando Diniz tem praticamente todo o elenco a sua disposição. Apenas João Pedro, Mateus Gonçalves, Léo Santos e Pedro, que não atua desde o ano passado, estão fora dos planos do treinador para a partida.

Sobre o novo reforço, o zagueiro Léo Santos: O jogador foi inscrito pelo Corinthians para disputar a competição pelo time paulista porém, não entrou em campo pela equipe. O Fluminense fez uma consulta com a CBF para saber sobre a possibilidade de utilizar o atleta na competição, mas preferiu não relacionar o mesmo para a partida de hoje por precaução.

Fora isso, o técnico tricolor terá o retorno de Digão, para a zaga, e de Bruno Silva e Airton para o meio campo. Caio Henrique, que vem atuando muito bem, pode ser utilizado no lugar de Bruno Silva (ambos exercem a mesma função) ou na lateral esquerda no lugar de Mascarenhas, que não jogou bem no seu retorno aos gramados diante do Resende. O jogador já havia sido utilizado nesta posição contra o Antofagasta-CHI pela Sulamericana.

Com isso, o provável Fluminense é: Rodolfo; Gilberto, Matheus Ferraz, Digão e Mascarenhas; Airton, Caio Henrique e Ganso; Luciano, Yony González e Everaldo.

Para surpreender no Maracanã

O Ypiranga-RS, tradicional equipe do futebol gaúcho, atualmente disputa a Série C do Brasileirão e a Divisão de Acesso do Campeonato Gaúcho. O time que tem folha salarial próxima dos 100 mil reais admite protagonismo do Fluminense, mas promete tentar surpreender os cariocas no Maracanã.

O time que tem como objetivo voltar à elite do Gaúchão se encontra em situação bem delicada. É apenas o 6º colocado dentre as 8 equipes do Grupo B da competição. Mesmo assim, o técnico Círio Quadros vai com a equipe titular para o embate no Maracanã.

O provável Ypiranga-RS é: Deivity; Anderson Feijão, Léo Kanu, Rafael Klein e Vinicius Tsumita; Fábio Calonego e Joãozinho; Faísca, Flávio e Pedro Pires; Jackson.

A arbitragem para a partida de hoje é coordenada por Leandro Bizzio Marinho, que tem Herman Brumel Van e Gustavo Rodrigues de Oliveira como auxiliares. O trio vem de São Paulo.

O jogo acontece às 21h30 no Maracanã e decide, em jogo único, quem avança para a terceira fase da competição para enfrentar a Luverdense-MT.