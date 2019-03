Pensando no clássico, São Paulo retorna aos treinos com cinco novidades

Após o empate contra a Ferroviária no último sábado (9), a equipe do São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda na tarde de hoje (11), às 16h30, visando a preparação para o clássico contra o Palmeiras que acontece no próximo sábado, às 16h30, novamente no Estádio do Pacaembu, válido pela 11ª rodada do Campeonato Paulista 2019.

O técnico Vagner Mancini utilizou o treino desta segunda-feira (11) para observar os jogadores que estão em tratamento no departamento médico do clube. Os atacantes Biro Biro (estiramento leve no reto femoral direito) e Everton (estiramento na coxa esquerda), o meia Gomez (amigdalite), o volante Liziero (dores no púbis e trauma entorse no tornozelo direito) e o lateral-esquerdo Reinaldo (estiramento leve no reto femoral esquerdo) iniciaram a transição do REFFIS para o gramado.

Dos cinco que voltaram a campo, dois são observados com mais cautela, são os casos de Biro Biro e Everton, ambos os atacantes tiveram estiramentos, lesões delicadas que podem tirar dois homens de frente da escalação de Mancini.

Quem não marcou presença no campo foi o meia Nenê. O jogador de 37 anos segue em recuperação de uma pancada no joelho esquerdo e está praticamente descartado do Choque Rei do fim de semana.

Mais desfalques

Além das ausências por lesões, o São Paulo já sabe que não contará com o zagueiro Bruno Alves após receber o terceiro cartão amarelo, e o atacante Gonzalo Carneiro, que foi julgado e terá que cumprir dois jogos de suspensão pela expulsão contra o Red Bull Brasil há duas rodadas. O Tricolor ainda pode recorrer.

O adversário mora ao lado

Que Palmeiras e São Paulo são vizinhos todos sabem, mas a presença ilustre na tarde de hoje (11) foi de outro adversário. O Melgar, do Peru, oponente do Alviverde, treinou no CT do Tricolor. A equipe joga nesta terça-feira (12), no Allianz Parque, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.