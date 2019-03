Agora no Fluminense, Bruno Silva mira vitória no reencontro com ex-clube

Nesta sexta-feira (15), o volante Bruno Silva concedeu entrevista no CTPA. Um dos assuntos foi a possível ida de Everaldo para o Cruzeiro. Como parte da negociação, Sassá viria para o Fluminense.

Os dois jogaram juntos no Cruzeiro e no Botafogo. Bruno Silva confirmou que conversou com o atacante sobre esse assunto.

“É um amigo que eu tenho. Conversei com ele e ele falou dessa possibilidade. Espero que venha. Não sei como está, mas é um cara diferente, que pode decidir um jogo. Como não tem nada certo, não vou falar muito. É um cara que tem muita qualidade, potencial muito grande. Se for verdade, que possa vir para ajudar” disse Bruno Silva.

Na última quinta-feira (14), o Fluminense venceu o Boavista por 3 a 0, em Bacaxá. O volante exaltou o resultado positivo e também ressaltou que agora a equipe deve pensar no clássico contra o Botafogo.

“Foi uma vitória importante. Sabíamos que seria um jogo difícil, mas fizemos o nosso papel bem feito. Vamos pensar no clássico, todo mundo quer ver um clássico com grandes jogadores. O Diego vai estar do outro lado e estamos em um momento bom. Vamos nos preparar, treinar e descansar para conseguir a vitória”.

Após a partida contra o Alvinegro, o Fluminense terá pela frente mais dois jogos importantes, contra o Antofagasta (CHI), pela Copa Sul-Americana, e Flamengo, pela Taça Rio. Bruno Silva destacou a importância dessa sequência de jogos.

“Com todo respeito às outras equipes, a gente está treinando para esses grandes jogos. Queremos jogar clássicos. Essa sequência que está vindo pela frente, com Sul-Americana e dois clássicos. Vamos treinar, porque temos muito a evoluir”.

Bruno Silva atuou pelo Botafogo nos anos de 2016 e 2017. Sobre esse reencontro, o jogador afirmou que respeita o adversário, mas que irá em busca da vitória na partida.

“Respeito o Botafogo, mas sou jogador do Fluminense e quero ganhar. Vamos em busca de um grande jogo e da vitória. Vontade não vai faltar”.

Recentemente o Botafogo anunciou a contratação de Diego Souza, que estava no São Paulo e tem passagens pelo Fluminense. O clássico será a estreia do meia com a camisa do Alvinegro.

“O Diego é um grande jogador, que dispensa comentários. É um jogador que desperta preocupação. Também temos o nosso craque, que é o Ganso. São jogadores que fazem a diferença. Quem ganha com isso é o torcedor” finalizou.

No próximo domingo (17), o Fluminense recebe o Botafogo, no Maracanã, às 19h. O confronto é válido pela quarta rodada da Taça Rio. O Tricolor é o líder do grupo B com 10 pontos conquistados.