Grêmio atropela Juventude e conquista excelente vantagem nas quartas de final do Gauchão

No Alfredo Jaconi, o Grêmio goleou o Juventude e abriu boa vantagem para o jogo de volta das quartas de final do Gauchão. Os gols gremistas foram marcados por Marcelo Oliveira, Thaciano, Luan, duas vezes, Felippe, contra, e Diego Tardelli, totalizando 6 a 0 no placar.

A partida foi dominada pelo Grêmio. Aos 10 minutos da primeira etapa, após troca de passes, Maicon inverteu para Thaciano, que deixou para André. O atacante finalizou e o goleiro do Juventude fez boa defesa.

Aos 17 foi a vez da equipe da casa aparecer no ataque. Após cruzamento, a bola passou por todo mundo e sobrou para Genilson chutar para fora. Dois minutos depois, o zagueiro foi expulso, por entrada dura em Pepê.

O gol Tricolor saiu aos 23 minutos, quando a bola chegou na área, em Marcelo Oliveira, que fez o giro e colocou por cobertura para dentro do gol.

Ainda na primeira etapa, aos 44, Vidal soltou o pé de fora da área e Paulo Victor ficou com a bola. Aos 46, Thaciano tocou para André, mas a zaga afastou. No rebote, Maicon mandou perto do gol de Marcelo Carné.

Na segunda etapa a primeira chance foi do Juventude. Em cobrança de falta a bola explodiu na barreira e sobrou para Dalberto chutar e Paulo Victor fazer a defesa.

Apesar disso, foi o Grêmio que ampliou o placar. Aos 6 minutos, Maicon cruzou para André, que finalizou e Marcelo Carné espalmou nos pés de Thaciano, que só colocou para dentro. Minutos depois, aos 11, Luan cobrou falta por cima da barreira, acertando o ângulo, para fazer o terceiro no Alfredo Jaconi.

Na pressão Tricolor, o camisa 7 marcou mais um. Alisson tentou por cobertura, mas o goleiro do Juve fez espalmou. Na sobra, Luan colocou de peito para o fundo do gol.

O Juventude assustou a defesa gremista aos 38. Breno finalizou e Paulo Victor fez a defesa. No rebote o goleiro apareceu novamente para tirar a bola em cima da linha.

Mesmo com boa vantagem no placar, o Grêmio foi para cima e fez mais dois. Aos 40 minutos, Tardelli finalizou e Marcelo Carné desviou, em seguida, Felippe tentou tirar, mas acabou colocando próprio gol. Aos 42, Luan deixou Tardelli na cara do gol e o atacante colocou por cobertura para a rede.

As equipes voltam a campo na próxima quinta-feira (28), às 21h. O Juventude precisa devolver a goleada para levar a partida aos pênaltis ou vencer por sete gols de diferença para ficar com a vaga na semifinal.