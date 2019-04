Pedro agradece apoio da torcida no período de recuperação e afirma: “Quero ser ídolo aqui”

O Fluminense venceu o Santa Cruz por 2 a 0 nesta quarta-feira (17), no Maracanã, pela quarta fase da Copa do Brasil. Além disso, a partida também marcou a volta do atacante Pedro, após oito meses afastado por conta de uma lesão no joelho direito.

O camisa 9 concedeu entrevista nesta quinta-feira (18) e falou sobre seu retorno.

“Estou feliz demais com o retorno. Superei esse momento complicado na minha vida. Deus me deu força para superar, minha família me apoiou da melhor maneira... No dia seguinte, acordei feliz. Voltei a fazer o que mais amo na minha vida, que é jogar futebol. Espero que essa alegria permaneça” disse.

Pedro havia acabado de ser convocado pela primeira vez para a seleção brasileira quando se lesionou. O atacante revelou que recebeu mensagem do técnico Tite antes do retorno e afirmou que ainda sonha com nova convocação.

“É claro que a gente sonha (com lembrança para Copa América). Quando parei, tinha sido convocado. Espero poder voltar. Tite me mandou mensagem dando força quando machuquei. Ontem, ele mandou de novo desejando bom jogo. Fiquei feliz”.

O atacante entrou aos seis minutos do segundo tempo, no lugar do colombiano Yony González. Com isso, ele atuou por quase 45 minutos, o que não era previsto. No entanto, Pedro afirmou que se sentiu bem após a partida.

“Fiquei feliz por ter jogado quase um tempo, não era o previsto. Foi bom, pois voltei. Acordei bem, sem dor hoje. Só cheguei um pouco cansado em casa ontem, foi normal. Estou bem”.

Em relação ao estilo de jogo de Fernando Diniz, Pedro afirmou que com o dia a dia a adaptação será fácil. Para ele, o segredo é estar sempre se movimentando fora da área. E revelou que conversa bastante com o treinador.

“A gente conversa muito. Eu sou um cara que gosto de sair da área para assistência. Falei com ele que ele vai me ajudar a crescer nesse quesito de movimentação no ataque. Fico feliz de poder trabalhar com ele. É um grande treinador e tem de tudo para fazer um grande trabalho aqui”.

Sobre sua recuperação, Pedro contou que a pior fase foi o primeiro mês, sem poder fazer nada. E aproveitou para agradecer a ajuda que recebeu da dos funcionários da fisioterapia e preparação física do clube.

“Quando machuquei, não acreditava que seria tão sério pelo lance. Infelizmente aconteceu a pior lesão, que tinha de fazer cirurgia. A minha família me ajudou nesse momento complicado. No primeiro mês a recuperação é bem difícil, porque você não pode andar, não pode fazer nada. Tenho de agradecer ao trabalho de todos, da fisioterapia, da preparação física... Que me ajudaram muito nesse momento. Procurei sempre deixar minha cabeça bem tranquila, tentar me alegrar mesmo nos momentos complicados, e graças a Deus consegui superar”.

A lesão fez com que o jogador amadurecesse e agora Pedro acredita que coisas melhores virão pela frente. E comemorou poder voltar a fazer o que mais gosta: jogar futebol.

“Amadureci muito. Eu estava em um momento tão feliz na minha carreira. Creio que voltarei mais forte ainda. Serviu de aprendizado para saber valorizar o tempo que estou dentro de campo. é muito bom fazer o que você mais ama na vida. No momento difícil você não consegue fazer o que você gosta, que é jogar, treinar, estar com os companheiros no dia a dia”.

Pedro revelou que teve propostas de fora do Brasil antes da lesão. Mas ressaltou que seu foco é apenas dentro de campo para recuperar o futebol que o fez ser convocado para a seleção.

“Tive propostas, claro, antes de machucar. Estava em um momento bom. Meu foco é recuperar meu futebol e agradecer a torcida, que sempre me ajudou. Quero fazer o que sei dentro de campo. Agora, para mim, não chegou nada. Meu foco é futebol. Creio ser só sondagem mesmo”.

O atacante contou que recebeu o carinho de torcedores de outros clubes também e agradeceu todo apoio que recebeu. No entanto, afirmou que não jogaria em outro clube no Brasil.

“Não. Acho que a torcida já me mostrou... Quero ser ídolo aqui. Quero dar o meu melhor” finalizou.

O Fluminense volta a treinar nesta sexta-feira (19) visando o jogo de volta da Copa do Brasil, contra o Santa Cruz, na próxima quinta-feira (25), no Arruda, às 21h30 (de Brasília).