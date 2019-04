Após perder espaço com a volta de Gilberto, Ezequiel deve deixar o Fluminense

O lateral-direito Ezequiel deve acertar sua ida para o Bahia nos próximos dias. O jogador, que passou a ser reserva com a volta de Gilberto, recebeu proposta do clube baiano e a diretoria do Fluminense aceitou liberá-lo.

O jogador irá realizar exames físicos no Esquadrão de Aço e, se aprovado, assinará contrato. Seu vínculo com o Flu iria até o fim deste ano. Ao todo, Ezequiel disputou 13 partidas e marcou um gol.

O lateral estava no Cruzeiro e chegou ao time carioca no início deste ano. Sua vinda foi um acordo entre os clubes. Junto com o camisa 6, Bruno Silva também assinou com o Fluminense e Digão acertou sua permanência no clube. Em troca, Jadson se transferiu para o time mineiro.

Além de Ezequiel, Marlon e Mateus Gonçalves também têm sido pouco aproveitados por Fernando Diniz e têm futuro incerto no Tricolor. Com isso, os dois viraram alvo de sondagens de outros clubes e podem deixar o Tricolor.

Na disputa pela titularidade, o lateral-esquerdo Marlon tem a sua frente Caio Henrique, que vem sendo improvisado na posição, e Mascarenhas, que se recupera de uma tendinite no joelho esquerdo. O jogador sequer foi relacionado para a partida contra o Santa Cruz, na semana passada.

Já o atacante Mateus Gonçalves tem como concorrentes na posição Everaldo, o titular no ataque pelo lado, Calazans, o recém-chegado Ewandro e Kelvin, que está próximo de acertar com o Fluminense.

Nesta temporada, Marlon atuou em seis jogos, sendo dois como titular, e marcou um gol. Mateus Gonçalves atuou em oito partidas, sendo apenas uma como titular e não marcou nenhum gol.