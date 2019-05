Com reservas, Flamengo empata com São Paulo jogando no Morumbi

São Paulo e Flamengo se enfrentaram, neste domingo (5), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbi. Mesmo jogando com o time titular contra os reservas, o Tricolor empatou com o Rubro-Negro pelo placar de 1 a 1. Tchê Tchê marcou para os donos da casa, enquanto Berrío para os visitantes.

Quem começou pressionando na primeira etapa foi o São Paulo. Logo no primeiro minuto, Reinaldo avançou à linha de fundo e encontrou Tchê Tchê dentro da área, mas o volante finalizou mal e a zaga do Flamengo afastou.

Quem abriu o placar foram os visitantes. Aos 7 minutos, Berrío recebeu na entrada da área e tocou para Hugo Moura, sem marcação. Na linha de fundo, o volante cobriu Tiago Volpi e o atacante colombiano apareceu no meio da área para completar.

O Flamengo teve mais uma chance aos 18 minutos. Após contra-ataque, Diego arriscou um chute cruzado de fora da área, mas o goleiro do Tricolor mandou para escanteio. Aos 20, Diego cobrou falta e encontrou Dantas dentro da área, sem marcação. O zagueiro mandou no travessão e, no rebote, Lincoln mandou para o fundo da rede, mas o árbitro anulou o segundo gol do Rubro-Negro.

Aos 25 minutos, o São Paulo quase chegou ao empate. Após cobrança de falta ensaiada, Antony recebeu na entrada da área e tentou cruzar, mas a bola foi em direção ao gol e bateu no travessão antes de sair.

Aos 26 minutos, Thuler dividiu bola com Alexandre Pato no alto com excesso de força e o atacante levou a pior. Após quatro minutos, o jogador são-paulino foi substituído.

Os donos da casa só tiveram uma nova oportunidade de gol aos 42. Tchê Tchê recebeu na intermediária e finalizou colocado, com o pé esquerdo. A bola ia no ângulo, mas César espalmou para escanteio.

O segundo tempo começou com menos intensidade. O Tricolor arriscava muitos chutes de fora da área, mas sem efetividade, enquanto o Rubro-Negro tentava encontrar um contra-ataque.

Aos 9 minutos, Hernanes arriscou de fora da área, no canto, mas César defendeu com tranquilidade. Aos 16, Everton avançou na linha de fundo e tocou para Reinaldo, que cruzou para o meio da área, mas não tinha ninguém para completar. Aos 21, mais uma chance dos donos da casa. Reinaldo cruzou, Thuler tentou afastar e a bola rebateu em Everton, mas a bola saiu por cima do gol.

O Tricolor chegou ao empate somente aos 37 minutos. Helinho cruzou e Hernanes desviou de cabeça, mas César defendeu. Na sobra, Tchê Tchê dominou, se livrou da marcação e mandou para o fundo do gol.

Nos acréscimos, Tchê Tchê arriscou mais uma vez de fora da área, mas a bola saiu pelo lado direito de César, e o Tricolor quase virou a partida.

O próximo compromisso do São Paulo é contra o Fortaleza, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro, no domingo (12), às 16h. Já o Flamengo joga pela Copa Libertadores, contra o Peñarol, na próxima quarta-feira (8), às 21h30, no Campeón del Siglo, em Montevidéu, no Uruguai.