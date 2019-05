Xerém brilha e Fluminense goleia Cruzeiro no Brasileirão

Pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense goleou o Cruzeiro por 4 a 1 no Maracanã e se recuperou na competição. Essa foi a primeira vitória da equipe de Fernando Diniz dentro de casa no campeonato. O Tricolor chegou aos 6 pontos, mesma pontuação do time mineiro que agora liga o sinal de alerta por ter a pior defesa do Brasileirão com 11 gols sofridos.

Equilíbrio

Diferentemente do jogo de ida da Copa do Brasil, o Cruzeiro entrou com uma postura mais agressiva do que na última quarta-feira (15). O Fluminense manteve sua característica de posse de bola, mas, dessa vez, a Raposa assustava nos contra-ataques.

A primeira boa chance do jogo foi do time mineiro. Aos 9 minutos, o Cruzeiro roubou a bola no campo de ataque e Rodriguinho finalizou com perigo pra fora. O Flu respondeu com uma jogada ensaiada de escanteio, que Léo Artur concluiu com desvio pra fora. Aos 22 minutos, Pedro Rocha recebeu de Rodriguinho e foi abafado por Agenor. Aos 32, Daniel tabelou com Yony e ficou cara cara, mas bateu fraco para defesa de Rafael.

Aos 40 minutos, Pedro Rocha arrancou pela esquerda, mas preferiu o drible ao invés do passe para Fred que entrava livre e perdeu ótima chance para a Raposa. Aos 44 minutos, após escanteio de Daniel na primeira trave, Nino cabeceou sem chances para o goleiro Rafael e deixou o Flu na frente.

Casal 20

O segundo tempo começou agitado. Com menos de um minuto Luciano fez 2 a 0 para o Fluminense. Aos 3 minutos após erro na saída de bola, Pedro Rocha chega na linha de fundo e cruza pra trás para Robinho diminuir o placar.

O gol parecia que ia animar o Cruzeiro, mas não foi isso que aconteceu. O Fluminense mandou no jogo. O Tricolor trabalhava a bola e assustava a Raposa. Aos 18 minutos Matheus Ferraz obrigou Rafael a fazer grande defesa num chute de fora da área.

Aos 26 minutos a estrela do jogo, João Pedro, entrou em campo. Aproximadamente 6 minutos depois, seu companheiro de base, Marcos Paulo, entrava no lugar de Luciano.

O Fluminense seguia pressionando o Cruzeiro. Ganso, duas vezes, e Yony levaram perigo. Aos 35 minutos brilhou a estrela do técnico Fernando Diniz. Ganso toca para Marcos Paulo na esquerda que dá uma assistência linda para João Pedro marcar o terceiro do Flu. E ainda deu tempo pra mais um da jóia tricolor. Já nos acréscimos, Marcos Paulo tenta um chapéu dentro da área, a bola sobra para João Pedro que limpa três marcadores e vence Rafael mais uma vez. 4 a 1 no placar e festa nas arquibancadas.