Papo reto: Botafogo-PB, mais uma vez, salva o final de semana dos times paraibanos

Encerrada mais uma rodada do Campeonato Brasileiro para os times paraibanos. Pela segunda vez consecutiva, o Botafogo-PB foi o único clube do estado a sair vitorioso no final de semana. Treze e Serrano foram derrotados, enquanto o Campinense teve um tropeço crucial diante de seu torcedor.

Iniciando a análise, vamos ao que há de pior: o desempenho do Lobo da Serra na Série D. Contra o América-PE, na tarde de ontem, parecia que o Serrano somaria seu primeiro ponto. Entretanto, no apagar das luzes, o Periquito marcou e jogou mais uma pá de terra no túmulo da equipe Alviverde. Nenhuma novidade com o resultado.

Ainda na quarta divisão, o Campinense entrou em campo clamando por uma vitória sobre o ASA e promovendo as estreias do meia Richarlyson e do técnico Jaelson Marcelino, mas, ao que tudo indica, o que pode prolongar a estadia dos dois em Campina Grande é o Maior São João do Mundo.

Foto: divulgação/Campinense

O empate sem gols complicou ainda mais a situação da Raposa na competição. Ocupando a terceira colocação do Grupo A7, resta ao Campinense vencer os dois próximos jogos e torcer para um tropeço do ASA. Somente assim o Rubro-Negro poderá sonhar com a classificação. Ficou difícil, principalmente quando próximo adversário é o Jacuipense-BA, líder da chave e invicto na Série D, fora de casa.

Na Série C, o tormento que contamina o futebol de Campina Grande chegou ao lado Alvinegro. Até que tudo parecia ir bem, mas não teve jeito: a tempestade atingiu o Treze. O Galo da Borborema abriu o placar sobre o Globo-RN com gol do atacante Eduardo, que estava fazendo as pazes com a torcida após perder uma chance incrível contra o Náutico.

Foto: divulgação/Treze

A virada do time potiguar veio com três gols na etapa final. Destaque para o segundo, que teve uma grande colaboração do zagueiro Ítalo. Com apenas três vitórias em 2019 e nenhuma no Campeonato Brasileiro, restou ao Treze segurar a lanterna do Grupo A. Na próxima rodada, o Galo enfrenta o Sampaio Corrêa no estádio Amigão. Confronto difícil. Flávio Araújo terá que quebrar a cabeça para conquistar um resultado positivo.

Após tanto sofrimento, vamos falar do lado bom. Mesmo com um time misto devido ao foco na decisão da Copa do Nordeste, o Botafogo-PB se impôs em campo, venceu o Imperatriz-MA diante de seu torcedor, ganhou uma motivação extra para encarar o Fortaleza e salvou o futebol paraibano no fim de semana. Destaque da partida foi a grande atuação de Felipe Alves, que marcou os gols do Belo no jogo.

Foto: divulgação/Botafogo-PB

Dentro do possível, o Belo foi muito bem. Apesar dos problemas de entrosamento, o objetivo foi atingido. O resultado consolida o Alvinegro da Estrela Vermelha no G-4 do Grupo A da Série C. Na próxima rodada, o Botafogo-PB enfrenta o Confiança no estádio Batistão, em Aracaju, totalmente focado no Campeonato Brasileiro para o maior desafio da temporada, após o fim da Copa do Nordeste.