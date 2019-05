Atlético-MG vence Unión La Calera nos pênaltis e conquista vaga nas oitavas da Sul-Americana

Na raça. Foi assim que o Atlético-MG eliminou o Unión La Calera-CHI no estádio Independência na noite dessa terça-feira (28) pela segunda fase da Copa Sul-Americana. O Galo venceu por 1 a 0 e o jogo foi para as penalidades - na ida o Unión venceu pelo mesmo placar. Nas cobranças, Victor brilhou e pegou as três batidas dos chilenos, classificando a equipe mineira para as oitavas.

A partida começou bastante pegada e com os jogadores do Unión cometendo várias faltas. A primeira boa oportunidade de gol foi aos 13 minutos, com Patric. O lateral fez uma bela tabela pela direita, tentou finalizar na saída do goleiro, mas Batalla ficou com a bola. Dois minutos depois, gol do Atlético-MG, porém impedido. Luan deu bom passe para Ricardo Oliveira, que marcou após driblar o goleiro.

Aos 23, quase que o zagueiro Igor Rabello marca o seu primeiro gol com a camisa atleticana. Após cobrança de falta de Cazares, o defensor raspou de cabeça e por pouco a bola não entrou. Apesar de ter passado muito tempo atacando e com o La Calera retardando o jogo, o Atlético-MG apresentou um esquema tático desorganizado.

No segundo tempo, o Galo continuou com a pressão e a torcida começava ficar impaciente. Contudo, aos 24 minutos, a estrela do jovem Alerrandro brilhou. Após cruzamento de Elias para área, o atacante estava bem posicionado e não desperdiçou.

Aos 35, mais uma tabela entre os pontas do alvinegro. Luan e Chará fizeram bonita jogada, mas o chute do menino maluquinho foi longe do gol. Aos 39, o Unión teve sua primeira grande oportunidade. Larrondo ficou com a sobra dentro da área, teve tempo de dominar, mas finalizou por cima do gol do arqueiro Victor. Nem com cinco minutos de acréscimos os times conseguiram evitar as penalidades máximas.

Primeiro a cobrar, Walter Bou cobrou para o Unión e Victor caiu e fez a defesa. Em seguida, Fábio Santos colocou o Atlético-MG na frente. Victor defendeu mais um, e Luan aumentou a vantagem para o Galo. Por fim, Victor defendeu a terceira a cobrança de Larrondo e Leonardo Silva sacramentou a vaga do alvinegro nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

O Galo espera agora a definição do seu adversário nesta quarta-feira (29) quando Botafogo e Sol de América-PAR decidem a vaga. No jogo da ida, o Alvinegro carioca venceu por 1 a 0. Pelo Campeonato Brasileiro, os comandados do técnico Rodrigo Santana defendem a vice-liderança contra o CSA, no próximo domingo (02), às 19h (de Brasília), no estádio Independência.