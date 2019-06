Biro Biro, Nenê, Jucilei e Bruno Peres devem deixar São Paulo

O São Paulo já começou a preparação para o restante da temporada. Com a pausa para a Copa América, o Tricolor já começa a pensar no futuro e em quais peças deverão sair do plantel de Cuca. Nesta segunda-feira (24), a equipe se reapresentou no CT de Cotia sem Nenê, Jucilei e Bruno Peres, que foram liberados pela diretoria.

A justificativa é que eles não estão nos planos de Cuca e terão mais dias de folga para poder decidir seus futuros. O treinador já até promoveu os jovens Gabriel Sara e Diego, meio campo e volante, para serem observados e possivelmente aproveitados no time profissional. O São Paulo tem se dado bem com os jovens que vieram da base, como é o caso de Antony, Igor Gomes e Luan, por exemplo.

(Foto: Rubens Chiri/São Paulo)

Nenê ainda conversou com a comissão técnica nesta segunda-feira para se colocar a disposição para treinar. Caso as vendas não se concretizem, os jogadores se juntarão ao restante do elenco para continuar a preparação para o restante da temporada.

Botafogo observa situação de atacante

Além dos atletas citados acima, o atacante Biro Biro também não está com o grupo são paulino. Ele chegou a um acordo com a diretoria e rescindiu um contrato que duraria até dezembro de 2022.

Ele chegou ao Tricolor no começo desse ano, sem nenhum custo. O contrato dizia que o São Paulo só teria que desembolsar algum valor caso o atleta cumprisse um determinado número de partidas jogadas. Como entrou em campo em duas partidas com a camisa do time paulista, o clube não terá de .

O Botafogo já estuda sua situação e deve ser o destino do jovem de 24 anos. O São Paulo colocou uma cláusula que diz que o ele pode retornar ao clube paulista a qualquer momento até 31 de dezembro. A diretoria fez isso pensando num possível destaque do atleta.

(Foto: Rubens Chiri/São Paulo)

Na volta do Campeonato Brasileiro, o São Paulo enfrentará o Palmeiras, no dia 13 de julho, no estádio do Morumbi.