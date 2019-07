Apresentado pelo Fluminense, Nenê garante: "Motivado para dar o meu melhor"

O Fluminense anunciou o meia Nenê nesta segunda-feira (15), no Maracanã, antes da partida contra o Ceará. O jogador assinou contrato com o Tricolor até o fim de 2020.

“Sou um cara que gosta bastante de desafios. Chegar a um grande clube é um motivo de grande orgulho. Venho com motivação muito grande para dar meu melhor e ajudar meus companheiros da melhor maneira que puder”, disse Nenê.

Nenê completou lembrando que a negociação já vinha ocorrendo há um tempo.

“É semana do meu aniversário e aniversário do clube também. Esse namoro já vinha há muito tempo. E agora com Celso, Mario, Angioni e Diniz se concretizou.”

Ao lado de Diniz

O novo reforço do Tricolor elogiou o estilo do treinador Fernando Diniz. Segundo Nenê, esse foi um dos motivos que o fez acertar com o Fluminense. E afirmou que ter a posse de bola facilita sua forma de atuar.

“Estilo de jogo que para mim vai ser muito bom. Sou um cara que gosta de ter a bola toda hora. Acho que isso vai agregar muito para mim. O estilo do Diniz me animou muito para estar trabalhando com ele.”

Sobre a possibilidade de atuar ao lado de Ganso, Nenê afirmou que o treinador que irá decidir a melhor formação da equipe. No entanto, garantiu que é possível, sem afetar o sistema defensivo.

“Isso é problema do Diniz! Não tem muito que falar. Acho que dá para encaixar. Eu poderei rapidamente entender o que o Diniz busca do time. Se tiver que marcar um pouquinho mais, revezarmos, um ficar mais perto de gol do outro... Isso vai ser com o Diniz.”

De bem com o físico

Nenê também afirmou que está bem fisicamente. E que em breve estará à disposição de Fernando Diniz. Antes de rescindir com o São Paulo, o meia treinou no clube na parada para a Copa América.

“Teve a parada normal, Fiquei alguns dias descansando. Mas depois treinei normalmente no São Paulo. Sou um cara muito ativo, fiz alguns trabalhos extras, jogo futevôlei. Fisicamente estou muito bem. Estou à disposição, não sei se para o próximo jogo, mas para muito em breve.”

Nenê revelou ter conversado com Neymar sobre Ganso, além de ter convidado seu agora companheiro de equipe para atuar no São Paulo. E fez elogios ao camisa 10 do Tricolor.

“Não falei com Ganso ainda. No São Paulo eu cheguei a convidar o Ganso para jogarmos juntos, e agora ele veio para o Flu e vamos ter oportunidades de jogar juntos. Mas perguntei ao Neymar sobre ele. Ele falou muito bem dele, que é um cara excepcional.”

Sobre ter problemas com a reserva, o reforço Tricolor afirmou que chega para ajudar e que, mesmo aos 37 anos, está sempre aprendendo no futebol.

“No São Paulo não tive problemas em ficar na reserva. Estou aqui para ajudar. Onde me colocarem estarei feliz, jogando ou não. Quero ajudar de qualquer maneira. Isso não vai ser problema nenhum. Mesmo sendo “velho” para o futebol, estamos sempre aprendendo. Foram meses de muito aprendizado no futebol.”

A próxima partida do Tricolor será contra o Vasco, clube pelo qual Nenê atuou entre 2015 e início de 2018. Sobre a possibilidade da estreia ser nesta partida, o jogador garantiu que irá ajudar o Fluminense, mesmo com a pressão que haverá.

“É uma coisa que se tiver possibilidade, estarei com certeza muito empolgado para jogar e ajudar o Fluminense a buscar a vitória. Sabemos como são os torcedores, é normal do futebol, vai haver pressão.”

O Fluminense volta a campo no próximo sábado (20), contra o Vasco. A partida, válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro será às 11h, em São Januário. O Tricolor é o 15º colocado na tabela, com nove pontos conquistados.