Em jogo movimentado, CRB e Sport ficam no empate em Maceió

Em confronto de concorrentes direto ao acesso, CRB e Sport ficaram no empate em 1 a 1, nesta segunda-feira (07), no Rei Pelé, em partida válida pela 27° rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Os gols do confronto foram marcados por Edson Cariús para o Galo alagoano e Guilherme, para o Leão.

Na quinta colocação com um pontos a menos que o Botafogo-SP e com uma das piores campanhas como mandante na atual edição da Série B, o CRB precisava reagir jogando em seus domínios. O Sport, na terceira colocação, com os mesmos pontos do segundo, o Atlético-GO e com uma das melhores campanhas fora de casa, precisava da vitória para alcançar a vice-liderança e abrir mais pontos de vantagens ao próprio CRB.

Com todos esses ingredientes, a partida não poderia ser diferente. Muitas chances criadas pelas duas equipes e até pênalti perdido por Hernane.

A primeira grande chance da partida foi do CRB. Aos 11 minutos, Wellington Carvalho aproveitou a cobrança de escanteio e cabeceou dentro da pequena área, Mailson fez uma grande defesa e salvou o Sport. O primeiro gol da partida saiu aos 39 minutos. Pedro Carmona acertou um grande passe para Guilherme na esquerda, que avançou até dentro da área e bateu na saída do goleiro Fernando Henrique.

O segundo tempo foi melhor que o primeiro. Logo aos três minutos, Guilherme puxou contra-ataque e tocou para Pedro Carmona dentro da área, o meia leonino finalizou de primeira de pé direito, Fernando Henrique fez uma grande defesa.

Aos cinco, o Sport achou outro contra-ataque. Hernane acionou Marcinho na direita, o meia dominou e cruzou, Pedro Carmona apareceu livre dentro da área e finalizou de letra, a bola saiu com perigo pela direita.

Com a desvantagem no placar, o técnico Marcelo Chamusca colocou o time alagoano no ataque. Aos 15 minutos, Edson Cariús recebeu dentro da área e soltou uma bomba em cima do goleiro Mailson. Aos 17, Willian Farias ganhou na entrada da área e a bola sobrou para Pedro Carmona, que emendou de primeira, a bola ia em direção do ângulo, mas Fernando Henrique fez mais uma grande defesa.

Aos 22, o time alagoano chegou ao empate. Alisson Farias achou Igor livre na esquerda, o lateral cruzou para a área e Edson Cariús completou. Aos 33, Guilherme se livrou da marcação e tocou para Hernane, o atacante rubro-negro dominou dentro da área e foi derrubado por Victor Ramos. Pênalti que o mesmo cobrou e acertou a trave direita.

Com o empate, o time comandado por Guto Ferreira chegou aos 46 pontos e assumiu a vice-liderança. O CRB chegou aos 39 e entrou no G-4. A classificação pode sofrer alterações até o complemento da rodada.

As duas equipes voltam a campo na próxima sexta-feira (11). O Sport recebe o São Bento na Ilha do Retiro, às 19h15. Já o CRB, visita o Guarani, às 21h30.

Artilharia

Com o gol marcado nesta noite, o meia-atacante Guilherme chegou ao 11° na Série B e agora divide a artilharia da competição com Hernane.