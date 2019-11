Sem Jesus, mas com Deus, Flamengo vira contra o Bahia e aumenta vantagem na ponta

Segue o líder! Após sair atrás do placar no Maracanã pela primeira vez no Brasileirão 2019, o Flamengo reagiu no segundo tempo e derrotou o Bahia por 3 a 1 na noite deste domingo (10), pela 32ª rodada do campeonato. A vitória teve assinatura de Reinier, Bruno Henrique e Gabigol do lado carioca; Willian Arão, contra, foi quem marcou para os baianos. E o triunfo aconteceu com o auxiliar João Deus, que substituiu o suspenso Jorge Jesus.

Não foi fácil, exigiu paciência flamenguista. Depois de sair na frente do marcador, com gol contra do volante rubro-negro, o Tricolor continuou na mesma postura. Mas no intervalo, João de Deus pôs o jovem Reinier no lugar de Vitinho. E a substituição mudou o jogo, pois a virada aconteceu, com alta dose de superioridade. Ao todo, foram 19 finalizações (nove a gol) do líder contra nove (duas ao gol) dos visitantes. Além da posse de bola: 62% para o Time da Gávea. Tudo isso também se junta à bela atuação de Gabigol, que deu duas assistências e marcou um gol, participando dos três tentos flamenguistas.

Público de 65.930 no Maracanã (Foto: Reprodução/CR Flamengo)

Bahia deu certo nos contra-ataques

O primeiro tempo foi movimentado no Maracanã. Em casa, o Rubro-Negro começou no ataque, pressionando. Acuado, o time baiano apostou em se segurar na defesa e buscar contra-ataques. Goleiro do Bahia, Douglas salvou seu time em dois cruzamentos fechados, um de Gabigol e outro de Vitinho. Faltava infiltração para a equipe de João de Deus e mais capricho no lance final dos contra-ataques ao time de Roger Machado.

No minuto 39, Nino Paraíba recebeu na direita e cruzou. Elber tocou de cabeça e Diego Alves fez bela defesa. No rebote, o mesmo Elber cruzou rasteiro para o meio da área, mas Willian Arão tentou cortar e mandou para a própria rede. Ali foi a consagração nordestina.

A mão de Deus, que botou Reinier

Sem ser diferente, a segunda etapa foi eletrizante, Flamengo em cima e Bahia investindo nos contragolpes. Logo no início, Juninho aproveitou um desses ataques e quase ampliou, mas o chute foi para fora. Mas em seguida, o time carioca chegou ao empate. Aos nove, Gabriel recebe de Everton Ribeiro pela direita e cruza para Reinier cabecear firme, de bate-pronto, e igualar o marcador. Foi a mão de Deus, que colocou o garoto no lugar de Vitinho no intervalo.

Reinier entrou e empatou o jogo (Foto: Reprodução/CR Flamengo)

Mas o 1 a 1 não empatou o Tricolor de Aço de seguir nos contragolpes. Aos 13’, Nino Paraíba recebeu em velocidade e chutou cruzado. Rodrigo Caio salvou em carrinho providencial. A resposta rubro-negra só aconteceu aos 33’, quando Bruno Henrique alçou Reinier, que dividiu com Douglas e chutou desequilibrado para fora. E o time da casa seguiu no ataque.

Aos 27’, Filipe Luís lançou Gabigol na direita. O camisa 9 cruza, a bola atravessa a pequena área, e Bruno Henrique toca mascado para o gol, pondo o Flamengo à frente do placar com 2 a 1. E ainda tinha mais, pois o Bahia não conseguia se impor. Já no final do jogo, aos 42 minutos, Willian Arão bateu falta, a bola explodiu no travessão, e Gabigol pegou o rebote para ampliar o marcador e exaltar o a superioridade do líder do campeonato.

Com o gol deste domingo (10), Gabriel Barbosa balançou a redes 37 vezes em 2019 e se tornou o maior artilheiro do Flamengo no Século XXI. Também igualou à marca d Zico e agora são os maiores artilheiros do Fla numa edição de Série A, com 21 gols (Foto: Reprodução/CR Flamengo)

Depois disso, o Fla só administrou o resultado até o apito final.

10 pontos à frente!

Mais três pontos na conta! Assim, o Flamengo chega a 77 pontos, pondo 10 à frente do vice Palmeiras, que empatou com o Corinthians na rodada. Um pouco mais abaixo a tabela está o Bahia, em nono, dono de 43 pontos.

Agora o Rubro-Negro tem jogo adiantado da 34ª rodada (por causa da final da Libertadores) contra o Vasco, clássico que será disputado às 21h30 da quarta-feira (13). O Bahia só volta a campo no domingo (17), justamente contra o segundo colocado do Brasileirão, o Palmeiras, às 16h.