Fluminense bate Palmeiras e dá passo importante na luta contra o rebaixamento

Fluminense e Palmeiras se enfrentaram nesta quinta-feira (28), no Maracanã. A partida foi válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor venceu por 1 a 0. Marcos Paulo, em uma finalização de extrema categoria, marcou o gol da vitória.

O Verdão tomou a iniciativa e assustou logo aos quatro minutos, com Raphael Veiga. O meia arriscou de fora da área e a bola passou perto. Na sequência, o Tricolor respondeu. Marcos Paulo chutou, mas Gilberto não conseguiu aproveitar a jogada. E aos 15’ teve uma falta a seu favor perto da área. No entanto, Luiz Adriano afastou.

Já aos 21, os jogadores do Fluminense reclamaram de um possível pênalti em Gilberto. Em disputa com Victor Luís, o lateral caiu na área, mas o árbitro mandou seguir. E aos 37’ os donos da casa saíram na frente, com um golaço de Marcos Paulo. O atacante ganhou a disputa pelo alto e tocou por cima do goleiro Weverton. E o jovem quase marcou mais um aos 42’. Após cruzamento, cabeceou para fora.

Mesmo em vantagem no placar, foi do Tricolor a primeira chance do segundo tempo. Aos 11’, Yony González chutou de fora da área, mas a bola saiu em tiro de meta para o Palmeiras. Aos 16’, os visitantes tiveram a chance com Luiz Adriano. O atacante recebeu o cruzamento e cabeceou. Digão salvou e mandou para escanteio.

Com as entradas de Dudu e de Lucas Lima, o Palmeiras passou a jogar melhor e aos 17’ o camisa sete do Verdão bateu para o gol. Marcos Felipe espalmou. Aos 28’, Caio Henrique tocou para Gilberto, que chutou de primeira e mandou para fora. E a última grande chance da partida foi aos 39’, com Luiz Adriano. Após cruzamento de Dudu, o atacante quase marcou de letra.

Sequência do campeonato

Com o resultado, o Fluminense chegou aos 41 pontos, mas se manteve em 15º lugar. No entanto, a equipe agora está há cinco pontos do Cruzeiro, primeiro na zona de rebaixamento. O Palmeiras permanece em terceiro lugar, com 68 pontos e na zona de classificação para a Libertadores, ano que vem.

O próximo compromisso do Tricolor é contra o Avaí, na Ressacada. A partida será no domingo (1), às 16h (de Brasília). No mesmo dia e horário, o Verdão recebe o já campeão Flamengo, no Allianz Parque. As partidas são válidas pela 36ª rodada da competição.