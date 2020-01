Fim da novela: Keisuke Honda assina contrato de uma temporada com Botafogo

Após grande mobilização da torcida alvinegra, a contratação tão aguardada de Keisuke Honda enfim se concretizou. O jogador aceitou a proposta do Botafogo e será o 12º reforço do clube na temporada. Diversos jornalistas e portais já haviam cravado sua contratação na última terça (28), pois a diretoria tinha confirmado o acerto. No entanto o meia deixou a torcida apreensiva ao dizer no Twitter que ainda não tinha se decidido.

O japonês estava sem clube, desde sua saída do Vitesse em dezembro, chega sem custos ao Alvinegro, com contrato de uma temporada, salário fixo dentro da realidade financeira do clube e com bônus de produtividade.

O meia de 33 anos chega com vontade de mostrar seu futebol, pois espera fazer parte da seleção japonesa que disputará os Jogos Olímpicos em Tóquio 2020. No currículo, Honda possui três disputas de Copa do Mundo: 2010 (África do Sul), 2014 (Brasil) e 2018 (Rússia).

Inicialmente, Honda havia sido oferecido ao Botafogo que descartaria fazer uma proposta, já que o clube buscava contratar jovens jogadores. No entanto, após a grande repercussão entre os torcedores alvinegros, o Comitê de Futebol resolveu fazer uma proposta ao jogador, mas sem extrapolar o orçamento.

Torcida alvinegra tem papel fundamental

Com a possibilidade de trazer um jogador de renome mundial ao clube, os botafoguenses se empolgaram e invadiram as redes sociais de Keisuke Honda. Em dois dias, foram mais de 80 mil comentários no Instagram do atleta. Fato que deixou o jogador impressionado.

Na noite de segunda (27) para terça (28), sabendo da proximidade de uma resposta do nipônico ao Botafogo, torcedores fizeram um twittaço com repercussão Mundial. Foram mais de 160 mil tweets e o topo dos trending topics do mundo. Foi usada uma hashtag em japonês '#本田さんボタフォゴに来て' que significa: Venha para o Botafogo, Honda.

Honda chegará ao clube como a principal contratação para 2020. Sua contratação agregará tanto tecnicamente ao clube, quanto financeiramente. Já que espera-se o crescimento do número de sócios torcedores e o atleta japonês dará visibilidade a marca Botafogo mundo afora. Então o marketing botafoguense precisará ser eficaz para aproveitar as oportunidades. A torcida alvinegra espera que Keisuke seja melhor esperado do que o holandês Seedorf.

O Botafogo será o 8º clube na carreira do japonês. Honda já passou por Nagoya Grampus-JAP, VVV-Venlo-HOL, CSKA Moscou-RUS, Milan-ITA, Pachuca-MEX, Melbourne Victory-AUS e Vitesse-HOL. Ele é esperado até o final desta semana no Rio de Janeiro para exames médicos e assinar o contrato. Certamente a torcida do Botafogo o receberá no aeroporto.