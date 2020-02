Fim da novela! Palmeiras anuncia Rony como reforço por cinco temporadas

Ele chegou! Nesta última sexta-feira (21), o Palmeiras anunciou a contratação do atacante Rony, ex-Athletico Paranaense, com um contrato de cinco anos após uma negociação extensa e com reviravoltas.

A negociação

Em janeiro, Rony e Athletico tinham um impasse sobre valores devidos na negociação, então isso dificultava a situação para Palmeiras e Corinthians. Os dois rivais disputavam a negociação e, na época, o Corinthians estava até na frente da negociação.

Mas no início de fevereiro, Rony e Athletico acertaram uma renovação de contrato, pois o Furacão cobriu a proposta dos dois rivais paulistas e ficaria om o jogador. Rony foi reintegrado no dia 5 de fevereiro ao grupo e jogou como titular na Supercopa do Brasil no dia 16, na derrota por 3 a 0 para o Flamengo.

Mas, perto do momento de assinar o contrato, o Athletico impôs algumas condições, que desagradaram o atacante e seus representantes. A partir disso, o rubro-negro decidiu vender Rony e o Palmeiras apareceu como o novo favorito.

A proposta alviverde foi de seis milhões de euros por 50% dos direitos do atacante. O pagamento será parcelado em quatro anos e a chegada de Pedrão ao clube paranaense não influencia nessa negociação.

A “jogada” do Palmeiras que definiu a negociação foi a seguinte: o Athletico venceu a disputa com o atleta e cederá para ele 1,5 milhão de euros. Mas o Palmeiras pagará 1 milhão de euros a Rony como um “prêmio” pelo acerto. As informações são do portal Nosso Palestra.

Segundo o Globoesporte, o Palmeiras terá 50% dos direitos econômicos do atleta. O Athletico ficará com 35% e Rony com 15%.

Ainda para o Globoesporte, Rony já deu uma entrevista exclusiva como jogador do Palmeiras, e comentou como será jogar com a camisa alviverde: "Pode ter certeza que, essa camisa que vou vestir, vou honrar com toda a força. Determinação não vai faltar. Foco, empenho, vibração dentro de campo... Esse é meu estilo e vou procurar sempre dar o meu melhor para ajudar o Palmeiras".

Em seu Instagram, Rony se despediu do Athletico Paranaense: "Eu não sou bom em despedidas, mas não podia deixar de vir aqui falar com quem me deu tanto apoio. Como a maioria já sabe, estou de saída do Athletico para o Palmeiras. Foram 19 meses, 74 partidas, 13 gols e os títulos da Copa Suruga, Sul-americana e do Brasil. Sempre procurei defender essa nação com a raça que merece, sempre dei meu melhor e espero que tenha dado um pouco de alegria para vcs. Só tenho a agradecer todo o carinho que tiveram comigo. Fui muito feliz aqui e levarei essa torcida pra sempre em meu coração. Que o Senhor Jesus abençoe cada um de vcs!!!".

Quem é o novo atacante alviverde?

Rony tem 24 anos e surgiu para o futebol no Remo, em 2014, sendo destaque do time. Em 2015, ele chega no Cruzeiro, mas não jogou no cruzmaltino. De lá foi emprestado para o Náutico, onde se destacou e foi vendido para o Albirex Niigata. De lá, em 2018, o Athletico comprou o atleta, que conseguiu muito destaque nos títulos da Sul-Americana de 2018 e da Copa do Brasil de 2019.

Rony jogou 49 jogos pelo Athletico em 2019, marcando nove gols e sendo o líder de assistências da equipe, com oito. Em 2018 foram 23 partidas, marcando quatro gols. Rony chega ao Palmeiras como segundo reforço da temporada. O primeiro foi Matías Viña, lateral-esquerdo que já até jogou pelo clube.