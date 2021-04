Só a vitória interessa: São Paulo recebe Coritiba no Morumbi pelo Brasileirão

São Paulo e Coritiba duelam neste sábado (23) no Morumbi, às 19h. Vivendo um momento bastante conturbado. Só os três pontos interessam ao Tricolor para quiser continuar vivo na briga pelo título do Brasileirão, enquanto o Coxa precisa vencer para diminuir a diferença para o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

São Paulo busca resposta ao torcedor

Após a goleada sofrida para o Internacional por 5 a 1, o técnico Fernando Diniz sofreu diversas críticas e foi alvo dos protestos dos torcedores durante a semana.

O tricolor paulista não vence há cinco jogos. Sesde a eliminação para o Grêmio na Copa do Brasil, o Tricolor não venceu no Campeonato Brasileiro: são três derrotas e um empate e a perda da liderança no campeonato.

Para tentar responder ao torcedor, o técnico do tricolor deverá fazer algumas mudanças no time em relação ao que sofreu a goleada para o Internacional. Luciano que retornou de lesão contra o Inter ainda é dúvida, caso não jogue, seu substituto deverá ser Vitor Bueno.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Brenner e Luciano (Vitor Bueno).

Coritiba busca a reação no Brasileirão

A equipe do Coxa vive um momento bastante complicado. O time ocupa a 18º colocação com 26 pontos, seis pontos atrás do Sport, que é o primeiro time fora da zona.

Sem perder há três jogos, o Coritiba espera aproveitar essa tentativa de embalo para surpreender o abalado São Paulo. Sem o técnico Gustavo Morínigo, afastado por Covid-19, o Coxa será comandado pelo auxiliar Júlio Sérgio. Ele tem algumas dúvidas no ataque: Rafinha está recuperado de lesão e fica à disposição, enquanto Roberson está suspenso após ser expulso no empate em 3 a 3 contra o Fluminense.

Provável escalação do Coritiba: Wilson; Natanael, Nathan Ribeiro, Henrique Vermudt e Guilherme Biro; Hugo Moura, Nathan Silva, Matheus Bueno e Luiz Henrique; Pablo Thomaz (Rafinha) e Neilton.

Arbitragem

Árbitro: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC);

Auxiliares: Alex dos Santos (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC);

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG).