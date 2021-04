Santos sai na frente, sofre novamente com bola área e leva virada do Goiás

Mesmo focado na final da Libertadores, o Santos recebeu o Goiás, na noite deste domingo (24), na Vila Belmiro, em partida válida pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O Peixe saiu na frente com gol de Lucas Braga e o aniversariante Kaio Jorge aumentou a vantagem ainda no primeiro tempo, mas o Alvinegro não voltou para o intervalo e com erros da defesa sofreu a virada e foi derrotado por 4 a 3. Os gols do Esmeraldino foram marcados por Rafael Moura (2 vezes), David Duarte e Fernandão.

Santos abre 2 a 0 no primeiro tempo

O Santos começou a partida pressionando e logo aos cinco minutos criou a sua primeira chance clara de abrir o placar, quando Diego Pituca teve um cabeceio que foi salvo em cima da linha pelo zagueiro Heron.

E não demorou muito para o Peixe abrir o placar, com jogada bem trabalhada, Marinho deu passe magistral para Diego Pituca que achou Lucas Braga dentro da área. O camisa 30 se lançou em direção da bola e com a ponta da chuteira, abriu o placar na Vila Belmiro.

O Santos seguia tendo uma postura bastante ofensiva diante do Goiás, teve boas chances para aumentar, mas somente aos 38 minutos conseguiu ampliar. Soteldo achou Lucas Braga, que ajeitou de cabeça para o aniversariante Kaio Jorge, que completa 19 anos neste domingo, ampliar para o Peixão.

Defesa santista falha e Goiás reage e vira

O Santos voltou do intervalo arriscando logo no primeiro tempo, com Kaio Jorge mandando uma bola no gol, só que subiu muito. O Goiás então, resolveu reagir. Em um escanteio despretensioso os santistas deram espaços para Rafael Moura, que com tranquilidade diminuiu para o Esmeraldino.

Pouco mais de um minuto depois, os jogadores do Santos pediam pênalti em um desvio da defesa do Goiás. O árbitro Wagner do Nascimento, checou o lance no VAR e nada marcou.

Porém, dois minutos depois veio o castigo e começava a reação do Goiás. Em outro escanteio, David Duarte subiu sozinho e cabeceou e contou com ajuda do travessão para deixar tudo igual.

Logo depois Sandry derrubou Vinícius, e após nova checagem do VAR o pênalti foi marcado. Fernandão converteu e ampliou para o Goiás

E não demorou nem bem dois minutos, e Rafael Moura num golaço por cobertura marcou o quarto gol dos Esmeraldinos.

O Santos se mostrava perdido em campo, mas até chegou ensaiar uma reação. Aos 40 minutos, Marinho sofreu pênalti e converteu, diminuindo o prejuízo dos santistas. O Peixe seguia a sua pressão até os minutos finais, mas acabou derrotado em casa.

Último jogo de dois jogadores do Santos na Vila

Essa foi a última partida do zagueiro Lucas Verissimo e do volante Diego Pituca, na Vila Belmiro. Os jogadores foram vendidos para Benfica e Kashima Antlers e depois da final da Libertadores se apresentam em suas novas equipes.

E agora?

Com vitória o Goiás subiu para 18ª posição com 29 pontos. Já o Santos caiu para a 10ª posição, com 45.

Antes da final da Libertadores, no próximo sábado (30), diante do Palmeiras, no Maracanã, o Santos volta à campo na terça-feira (26), diante do Atlético-MG, em partida válida pela 27ª rodada. Já o Goiás enfrenta o Goianésia, pelo Campeonato Goiano, na quinta-feira (27).