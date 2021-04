Fortaleza bate Bahia e se classifica para quartas de final da Copa do Nordeste

No último sábado (3), o Fortaleza recebeu o Bahia na Arena Castelão em jogo válido pela 7ª rodada da Copa do Nordeste. E com gols de Matheus Jussa e David, o Leão bateu o Tricolor por 2 a 1, que ainda viu o Bahia descontar com Gilberto.

Fortaleza na próxima fase!

A primeira boa chance da partida foi em um cruzamento da direita de Wellington Paulista na cabeça de David, que cabeceou forte, para uma ótima defesa de Douglas!

E aos 24 o Fortaleza abriu o placar! Em uma bela virada de jogo Matheus Vargas ficou com a bola e deixou para Jussa chegar batendo forte, de fora da área, mandando no ângulo de Douglas, que nada pode fazer!

Com 39 minutos, em um cruzamento de Robson, o goleiro Douglas foi para ficar com a bola, mas ela passou por baixo das pernas dele em um frangaço que foi salvo por Conti em cima da linha!

Apesar da pressão do Fortaleza, o Bahia chegou ao empate, com Rodriguinho achando Gilberto dentro da área, que encheu o pé para vencer Felipe Alves e empatar a partida no final do primeiro tempo!

Aos cinco da segunda etapa Wellington Paulista bateu de fora da área, mandando por cima do gol, mostrando que o Leão ia pressionar mais uma vez! Aos seis Robson recebeu na direita e bateu para fora, cruzado, com perigo!

E com 14 minutos essa pressão deu resultados! David foi lançado na frente, recebeu na entrada da área, tirou a marcação e, dentro da área, bateu para vencer Douglas e colocar o Fortaleza na frente do placar!

Próximo jogo e classificação

O Fortaleza volta a campo na próxima terça-feira (6), às 21h30, quando encara o Ypiranga pela segunda fase da Copa do Brasil. Já o Bahia joga na quarta-feira (7), às 21h30, quando recebe o Manaus, também pela Copa do Brasil.