Martín Benítez é anunciado pelo São Paulo e já participa de treinamento

Na tarde desta terça-feira (6), enfim o São Paulo anunciou a contratação do meia Martín Benítez. O argentino, que pertence ao Independiente (ARG) e estava no Vasco da Gama, chega por empréstimo até o fim da temporada.

Para ter o jogador em seu elenco, o Tricolor desembolsou cerca de 300 mil dólares (1,6 milhão na cotação atual) dividido em duas parcelas. Há ainda um crédito de 300 mil ao clube carioca, que tinha acordo com o jogador até o meio da temporada.

Benítez é o sexto reforço do São Paulo para a temporada. Ele já treinava com o restante do elenco há três semanas. Além do argentino, o clube já havia anunciado Orejuela, Miranda, Bruno Rodrigues, William e Éder.

Benítez chega ao Tricolor para fazer a função de armador sob o comando de Hernán Crespo. No Vasco ele trabalhava bem como um articulador das jogadas, e ficava mais presente no campo de ataque.

Nas temporadas de 2017 e 2018, Benítez viveu os melhores momentos de sua carreira jogando no Avellaneda, onde foi campeão da Copa Sul-Americana (2017) e da Copa Suruga (2018). Ele marcou 13 gols em 38 jogos.

Em 2020, o meia veio jogar no Vasco após 203 jogos e 31 gols pelo Rojo. Benítez se adaptou muito bem ao futebol brasileiro, assumindo a titularidade e sendo um dos destaques da equipe.

Agora o argentino, de 26 anos, tem a missão de fortalecer a equipe paulista que disputa o Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. O jogador inclusive, já está registrado no BID e poderá fazer sua estreia.