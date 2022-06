Briga no Z-4 e G-4: Atlético-GO e Corinthians se enfrentam em Goiânia

Um clube com o objetivo de fugir da zona de rebaixamento e outro de olho na liderança do Campeonato Brasileiro. Assim, chegam respectivamente Atlético-GO e Corinthians, que se enfrentam na noite deste sábado (4), às 20h30, no estádio Antônio Accioly.

A equipe goiana, que não perde para o Timão há sete partidas, quer manter o bom retrospecto diante do adversário. No histórico do confronto, foram 14 jogos, com cinco vitórias do Dragão contra quatro do Corinthians e cinco empates.

Além de quebrar o incômodo tabu sem vencer o rubro-negro goiano, o Corinthians quer dar fim a sequência de 5 empates seguidos e reencontrar o caminho das vitórias. O último triunfo da equipe do Parque São Jorge foi no dia 11 de maio, quando derrotou a Portuguesa-RJ por 2 a 0, pela terceira fase da Copa do Brasil. Apesar dos tropeços, o time comandado por Vítor Pereira segue na ponta da tabela, junto com Palmeiras e Atlético-MG, com 15 pontos.

Atlético mira a fuga da zona de rebaixamento

Desde quando retornou ao clube no dia 16 de maio, o técnico Jorginho ainda não foi derrotado. A vitória em casa diante do Coritiba e o empate no Beira-Rio contra o Internacional deixaram o Dragão próximo da saída do Z4. Para alcançar esse objetivo, a equipe precisa vencer hoje e contar com os tropeços de Cuiabá e Goiás. Ambos os times jogam fora de casa nesta rodada.

Para o jogo diante do Corinthians, o treinador não contará com o lateral direito Hayner, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Dudu, que seria seu substituto natural, está machucado. Com isso, o volante Edson Fernando jogará improvisado no setor. Por outro lado, o volante Edson Felipe, que não jogou contra o Internacional, volta ao time titular, porém atuará na zaga, ao lado de Ramon, mantendo Gabriel Baralhas, que agradou atuando de titular diante da LDU e do Inter, no meio campo.

Provável escalação: Ronaldo; Edson Fernando, Ramon, Edson Felipe e Jefferson; Gabriel Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho; Wellington Rato, Churín e Airton.

Corinthians de olho na liderança isolada

O Timão tem sido um visitante indigesto no Brasileirão. Com 58% de aproveitamento até aqui, o time de Vítor Pereira conquistou sete dos 15 pontos longe da Neo Química Arena, e hoje busca pôr fim ao jejum de vitórias e ampliar a boa sequência longe de seus domínios. Um triunfo hoje também colocará um fim a sequência de 5 anos sem vencer o Atlético-GO. O último resultado positivo diante do adversário foi em 2017, ano do último título brasileiro do Corinthians, quando derrotou o Dragão por 1 a 0, pela 22ª rodada da competição.

Porém, o treinador português terá dificuldades na escalação. Serão ao todo 6 desfalques para a partida de logo mais: o zagueiro João Victor, o lateral direito Fagner, o meia Willian e o atacante Jô estão lesionados. Raúl Gustavo testou positivo para Covid-19 e virou baixa de última hora, e Maycon está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Provável escalação: Cássio, Rafael Ramos, Gil, Robson Bambu e Lucas Piton (Fábio Santos); Du Queiroz, Cantillo (Giuliano) e Renato Augusto; Gustavo Mantuan (Adson), Róger Guedes e Júnior Moraes.

Arbitragem

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa/RJ)

Assistente 1: Thiago Henrique Neto (RJ)

Assistente 2: Luiz Cláudio Regazone (RJ)

Árbitro de Vídeo (VAR): Daniel Nobre Bins (RS)