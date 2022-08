Com falha de goleiro, Londrina e Criciúma ficam no empate

Neste sábado (30), o Londrina recebeu o Criciúma em casa pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida terminou em 1 a 1 com gols de Gustavo e Denilson, ambos do time da casa, mas um deles contra, com um frango do goleiro que deixou a bola escapar em um passe recuando a bola para ele.

Tabela de Classificação

Com somente um ponto somado, o Londrina fica na sexta posição da tabela, somando 30 pontos, já o Criciúma, na nona colocação, com 28 pontos.

A partida

Com a primeira finalização somente aos 10 minutos, o jogo se iniciou equilibrado, com ambos os times errando muito e chutando para fora em lances que poderiam resultar em gols ou perigo. Com o passar do tempo, os donos da casa começaram a ter melhor controle da partida. Marquinhos Gabriel conseguiu evitar com que os visitantes trocassem passes, evitando que chegassem na área do Londrina.

Mesmo com os paranaenses se saindo bem, Gustavo Vilar e Matheus Nogueira conseguiram praticar um lance bizarro, em que Vilar recuou para o goleiro, mas ao tentar dominar a bola, deixou escapar e ela foi direto para o fundo do gol.

Mesmo com o placar negativo, o Tubarão foi em busca ao menos do empate. Ao fim da primeira etapa, após um escanteio, Denílson aproveitou o levantamento e mandou para o fundo da rede do Criciúma.

Uma segunda etapa mais parada, sem somar nada no placar. O Tigre seguia com dificuldades para chegar na área do Tubarão. Recheado de passes errados, o segundo tempo teve uma enorme perda de intensidade.

Próximos confrontos

Agora, o Londrina joga no sábado diante do Novorizontino, no sábado 06) às 19h. O Criciúma, por sua vez, irá jogar fora de casa novamente, contra o Sport, na terça (02), às 21h30.