Após goleada, Barbieri comenta sobre resultado e Andrey

O Vasco recebeu hoje o Boavista, em São Januário, para a partida válida pela 9ª rodada da Taça Guanabara, e venceu pelo placar de 4 a 1. Com a vitória, o Gigante da Colina sobe para o terceiro lugar, e tira o Botafogo da zona de classificação às semis.

O técnico Mauricio Barbieri avaliou como a vitória como crucial para subir na tabela e ganhar força na competição.

"A gente precisava desse resultado para subir na tabela se classificação, passar dois adversários diretos, para se manter na briga e isso, sem dúvida, foi o mais importante."

O treinador falou do motivo de ter tirado o lateral Lucas Piton já no intervalo, fato que deixou o torcedor com dúvidas sobre a mexida.

"No hotel ele já não estava se sentindo muito bem. A gente até ficou na dúvida se ele teria condições de jogo. Ele fez questão de estar ali e, no intervalo, ele mesmo pediu pra sair e falou que ali era o limite dele."

Barbieri também falou sobre o retorno de Andrey Santos ao elenco após ter sido vendido ao Chelsea.

"A gente tem que ter sabedoria para usar ele da melhor forma, sem criar uma dependência. Se a gente entra num cenário de depender do Andrey sabendo que ele vai sair, sem dúvida nenhuma é uma situação ruim."

O comandante do Cruz-Maltino também comentou sobre o clássico de domingo (05) contra o Flamengo, e como a equipe está se preparando para o confronto.

"O jogo de domingo é um clássico que por si só traz uma motivação diferente, traz um ambiente, uma semana diferente na preparação. Porque é um clássico gigantesco."

Questionado sobre a não repetição do mesmo time em partidas sequentes, o treinador respondeu:

“Eu não penso assim (se considera a escalação de hoje a ideal). A gente tem uma base de time titular mas podemos alterar algumas peças de acordo com os adversários. São variações que vamos aplicar dependendo do contexto.”

Perguntado sobre a utilização de Barros, que vinha de partida abaixo contra o Trem pela Copa do Brasil, o técnico respondeu.

“Depois do jogo contra o Trem eu o vi meio cabisbaixo e fui falar com ele: 'o que foi? quer voltar pro sub-20? (risos)'... É um garoto que gosto muito e que conquistou seu espaço aqui. Ele agrega bastante intensidade no meio.”

O treinador está com moral com a torcida vascaína, que considera o trabalho como positivo.

Próximo jogo

O time Cruz-Maltino volta a campo no próximo domingo (05), às 18h10, para o realizar o Clássico dos Milhões, contra o Flamengo, no Maracanã.