Livre no mercado após eliminação do Oeste, Glédson soma bons números pela A2

A equipe do Oeste se despediu da Série A2 do Campeonato Paulista de 2023 após cair para o Novorizontino nas quartas de final do estadual. Agora o time de Barueri terá pela frente a Copa Paulista no segundo semestre do ano. O goleiro Glédson, capitão do time e mais experiente de todo o grupo, não seguirá no time paulista e está livre no mercado. O atleta que atuou como titular em todos os 17 jogos do time no torneio falou sobre sua passagem pelo clube.

“Vejo como muito positiva a minha passagem. Fui o atleta do time que mais jogou. Acredito que consegui ser efetivo em vários jogos, principalmente na reta final da A2. O que ajudou muito na classificação. Foram momentos especiais depois de 15 anos em que atuei aqui. Sinto que pude ajudar também no sentido de liderança, visto que é uma equipe que tem bastante atletas jovens. Gostaria de ter novamente conquistado o acesso com o clube mas infelizmente não foi possível”, disse o jogador.

Glédson foi o sexto jogador com mais minutagem na A2 até aqui. Ele atuou em todos os 17 jogos do time e somou 1699 minutos em campo, apenas 12 minutos a menos que o primeiro colocado da lista. Ele foi também o terceiro goleiro que mais sofreu chutes na competição (65). Sendo o quarto com mais defesas (46). Dessas, 43,38% foram por meio de reflexos. O goleiro também foi o que mais saiu do gol em situações de jogo em todo o campeonato. Tendo realizado este feito por 37 vezes. Os números são da plataforma de estatísticas WyScout.

Essa foi a segunda passagem do goleiro pelo Rubrão. O jogador também foi titular em 2008 na campanha que culminou com o acesso do Oeste para a elite do futebol paulista. Ele também acumula passagens importantes por clubes como Paysandu, Santa Cruz, Náutico, Portuguesa, Campinense e Caxias. Além de uma passagem marcante pelo Avaí onde realizou 88 jogos em quatro temporadas (2019 até 2022). Por lá, o goleiro conquistou dois campeonatos catarinenses levando prêmio de melhor da posição em uma dessas conquistas. Foi um dos goleiros mais ativos do Brasil em 2021 tendo atuado em 59 jogos na temporada conquistando o acesso para a elite do futebol brasileiro no mesmo ano. E também é o atual detentor do recorde de mais minutos sem sofrer gols pelo Avaí desde a fundação da Ressacada, com 824 minutos sem tomar gol.

“Me sinto privilegiado de saber que pude dar o meu melhor e ajudar minha equipe em diversas partidas esse ano. Estou bem esperançoso e convicto de que vai aparecer algo bom para mim no segundo semestre. É aguardar e estar em boas condições para que eu possa poder voltar a atuar o mais rápido possível”.