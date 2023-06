Juninho fica aliviado após classificação do América: "Graças a Deus deu tudo certo"

Capitão do América, o volante Juninho, revelou cobranças durante o intervalo da derrota para o Internacional por 3 a 1 nesta quarta-feira (30), no Beira-Rio, no Rio Grande do Sul.

Na conversa no vestiário, o Coelho estava perdendo por 3 a 0, mas o time consegiui reagir nos 45 minutos finais, diminuindo o placar e se classificando às quartas de final da Copa do Brasil após vencer por 5 a 4 nos pênaltis. O gol que levou a partida para as penalidades máximas saiu da cabeça de Juninho aos 32 do segundo tempo, aproveitando cruzamento de Marcinho para proporcionar as cobranças de pennaltis no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

O gol do capitão do América-MG veio após evolução do time na segunda etapa. Juninho revelou logo depois do final da partida, em uma entrevista ao Prime Video, que houve uma cobrança mútua entre os jogadores do coelho no intervalo, após sofrerem três gols no primeiro tempo.

"Um sentimento misto, mas está prevalecendo a alegria por passar de fase. No primeiro tempo eles fizeram 3 a 0, e nós nos cobramos no vestiário, porque não é essa a postura do América. No segundo tempo mudamos um pouco e conseguimos um gol para levar aos pênaltis."

Juninho comenta sobre má fase do América no Brasileirão

Capitão do time americano, o volante de 35 anos ainda comentou sobre o momento ruim que o clube atravessa nessa temporada e que espera uma melhora da equipe após a classificação sofrida. No 19º lugar na Série A, o América-MG venceu apenas cinco jogos dos últimos 18.

"Graças a Deus deu tudo certo. Só quero agradecer a Deus, pois nosso grupo merece. Estamos vivendo um momento ruim, mas temos que pegar esse jogo de hoje e fazer com que a nossa fase no Brasileiro mude também."

Sequência

O América entrará em campo no próximo sábado (3), às 18h30, contra o Corinthians, no Independência, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.