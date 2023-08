Aos 18 anos, zagueiro do Athletic é destaque no Sub-20 e já ganhou oportunidade no time profissional

O Athletic está na luta pelo acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o Alvinegro encara o Bahia de Feira no jogo de ida das quartas de final da Série D.

Enquanto isso, no Sub-20 do clube, um zagueiro vem se destacando mesmo com a campanha ruim do time no Campeonato Mineiro da categoria. O Athletic foi eliminado na primeira fase da competição.

Aos 18 anos, Luan Diniz esteve no Sub-17 vice-campeão estadual na temporada passada e campeão de um torneio na Argentina. Além disso, o jogador fez parte do elenco que disputou o Mineiro profissional neste ano.

No Sub-20, foram 9 jogos (sete como titular), um gol e 712 minutos jogados.

Luan teve passagem pelo Cruzeiro antes de se transferir para o Athletic.