De contrato renovado com o Amazonas, Patric valoriza projeto do clube e reforça confiança na briga pelo acesso à Série A

O lateral-direito Patric viveu um 2023 mágico. Ele levantou quatro troféus: Recopa Mineira e Troféu do Interior pelo Athletic, Módulo II do Campeonato Mineiro pelo Itabirito e Série C pelo Amazonas. A “cereja do bolo” da excelente temporada, sem dúvida, foi o caneco da terceirona nacional. Até por isso, Patric resolveu renovar o seu contrato com a Onça-Pintada para 2024.

Com 34 anos, Patric não escondeu a felicidade pela continuidade no Amazonas. “Trata-se de um projeto sério e ambicioso. Por isso, resolvi permanecer no clube, mesmo tendo outras sondagens. Sou muito grato ao povo amazonense e o carinho que eles têm por mim também pesou bastante na minha renovação. Estou contente e motivado para fazer um 2024 tão bom quanto foi este ano que está encerrando”, garantiu o camisa 2.

Foto: AV Assessoria

Tendo inúmeras conquistas no futebol brasileiro, Patric garante que o Amazonas tem sim condições de brigar por patamares ainda maiores no futebol nacional.

“Vamos iniciar a partir do próximo dia 02 de janeiro um novo ciclo, mas pelo que sei das movimentações da diretoria com renovações e reforços, teremos um Amazonas ainda mais forte em 2024. Tenho muita confiança que brigaremos sim pelo acesso à Série A, que seria sensacional para o projeto de evolução do clube”, ressaltou o lateral-direito.

Reconhecido pelo seu profissionalismo, Patric mantém uma rotina de treinos mesmo em suas férias e diariamente exercita-se em solo mineiro, local onde fixou residência e aproveita os últimos dias de férias.