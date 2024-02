Na noite desta terça-feira (21), o Red Bull Bragantino visitou o Águilas Douradas, em Medelín, em jogo válido pela segunda fase preliminar da Copa Libertadores da América. Diante de muitos gols perdidos ao longo da partida, o placar não saiu do zero.

O Red Bull Bragantino empilhou gols perdidos ao longo do jogo e Laquintana foi o rosto da ineficiência do ataque do Massa Bruta, pois no final do segundo tempo, perdeu um gol inacreditável após cobrança de escanteio.

Antes da partida

Antes do duelo pela Libertadores, o técnico Pedro Caixinhas traçou o objetivo da equipe ena competição: "A expectativa para a competição tem a ver com o objetivo que nós definimos para a época, que é participar da Libertadores. Estar presente na fase de grupos. Essa é uma fase preliminar, um estágio muito inicial"

O português também falou sobre o que esperava da partida e do confronto de 180 minutos.

— Apesar de ser uma eliminatória de 180 minutos, vamos focar muito nos primeiros 90. Vamos enfrentar uma equipe que tem dinâmicas interessantes, uma equipe que tem jogadores e um treinador experiente. Muito provavelmente vão tentar aproveitar o fator casa para, de alguma forma, estarem em vantagem na eliminatória. É um time que não marca muito, mas não sofre muitos gols. Tenta controlar muito bem o ritmo. Nós temos que fazer um jogo como se fosse jogo único, sendo muito fiéis à nossa identidade e à nossa ambição. Tentaremos levar uma vantagem para o duelo de volta, em Bragança.

O jogo

No início da partida, os jogadores do Bragantino demosntraram estar nervosos, mas rapidamente conseguiram se estabelecer no confronto, sendo o protagonista das melhores oportunidades de gol do jogo. Helinho, Vitinho o Léo Ortiz assustaram o goleiro adversário, mas não conseguiram abrir o placar.

Na etapa complementar, o Bragantino continuou sendo protagonista, inclusive, perdendo uma chance inacreditável com Laquintana. Após escanteio batido na área, a bola desviou e ficou na frente do gol, sem goleiro e o atacante uruguaio conseguiu perder a chance de levar vantagem para Bragança Paulista.

Jogo de volta

O jogo de volta acontece na próxima terça-feira (27), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, às 21h30 (horário de Brasília). O vencedor do confronto irá enfrentar quem avançat de Botafogo x Aurora.